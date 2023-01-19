В онлайн-кинотеатр KION состоится премьера комедии о путешествии во времени «Я на перемотке!» Никиты Владимирова. В его картине типичный сотрудник страховой компании Максим привык все постоянно откладывать, но в один момент он попадает под проклятие, сжимающее годы его жизни в минуты. Главные роли в фильме исполнили Андрей Бурковский, Ксения Теплова, Ирина Пегова. Доброе кино о вечных ценностях будет доступно для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Максим — миллениал, который не научился правильно расставлять приоритеты в отношениях с близкими людьми и работе. Он отодвигает встречи с мамой и девушкой Сашей «на потом», потому что берет очередное задание от своего босса страховой фирмы, чей лозунг прост: «Свобода, здоровье и любовь — в нашем мире всё это стоит денег». По этому завету живет и Максим, пока в день годовщины отношений с Сашей он снова не решает воспользоваться отличным ​​«карьерным шансом».

Деньги, карьера и успех появятся в жизни героя внезапно, сразу после встречи с загадочной таксисткой Тамарой Петровной, которая подвозит Макса и Сашу. Она предлагает Максиму исправиться и сделать девушке предложение. Он нехотя соглашается, и сразу после выхода из такси понимает, что его жизнь невероятно ускорилась. Вот пару секунд назад горе-карьерист шел на свидание с Сашей, а сейчас они женятся, и через пару моментов она уже беременна.

В главных ролях: Андрей Бурковский («Медиатор»), Ксения Теплова («ИП Пирогова»), Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Татьяна Догилева («Вампиры средней полосы»), Сергей Барковский («Родные»), Наталия Фиссон («Крик тишины»). Сценаристы проекта — Андрей Таратухин («Карп отмороженный»), Юлия Крутова («Родители строгого режима»), Тимур Акавов («Семейный бизнес»).

У фильма «Я на перемотке!» уникальное визуальное решение, цветовая палитра картины состоит из трех цветов: рыжего, белого и голубого. Поэтому после кастинга только у пары актеров был подходящий цвет волос, другим же пришлось краситься ради роли. Для поддержания коллектива художница Софья Матвеева («Похожий человек») и оператор Василий Иванов («Холодно») также покрасились в рыжий цвет, а режиссер Никита Владимиров — в синий.

Проект снимали в Курортном районе Санкт-Петербурга: Комарово, Зеленогорске и Сестрорецке. Также одна из сцен снималась на берегу Финского залива: по сценарию события проходили летом, в реальности актеры были одеты в легкую одежду при температуре воздуха 10 градусов.

Производством фильма занималась киностудия «Искусство для людей» при поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Михаила Баженова.

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