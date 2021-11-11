Представлен «long list» номинантов на премию «Большая сказка» им. Эдуарда Успенского

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Экспертный совет сформировал длинный список номинантов второго сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Всего на соискание премии было заявлено 573 произведения.

В номинации «Сказка» в длинный список вошли:

  • Константин Арбенин. «Как я подружился с летом»;
  • Мария Ботева. «Сказка о принцессе и драконе»;
  • Марианна Гончарова. «Гадкий котёнок»;
  • Ксения Горбунова. «Ба из долины прыгучих ручьёв»;
  • Галина Дядина. «Принц на белом слоне»;
  • Виктория Козлова. «Пуговичник по фамилии Ёжиков»;
  • Юлия Кузнецова. «История северного круга»;
  • Павел Линицкий. «Ты ничего не знаешь о привидениях», «Софи не боится чудовищ!»;
  • Екатерина Минаева. «Записки кактуса со школьного подоконника»;
  • Анна Никольская. «Мымра»;
  • Михаил Нисенбаум. «Сказки про Копушонка»;
  • Нина Павлова. «Марфа из Сосновки»;
  • Юлия Симбирская. «Димкино лето», «Лапин»;
  • Анна Старобинец. «Зверские сказки»;
  • Кристина Стрельникова. «Не мешайте лошади балансировать», «Чудовище улыбается, или что случилось в квартире номер пять».

В номинации «Весёлый учебник» в длинный список включены:

  • Аделия Амраева, Наталия Волкова, Наталья Евдокимова, Анастасия Орлова, Ася Петрова, Анастасия Строкина. «Путь к звёздам»;
  • Марина Аромштам. «Правописание сложных слов»;
  • Ольга Вербицкая. «Мокрая книжка»;
  • Евгения Гюнтер. «Я принцесса»;
  • Валентина Дёгтева. «Творческий дневник начинающего писателя, фантазера и сочинителя»;
  • Сергей Иванов. «Электроплан»;
  • Ольга Колпакова. «Будущее будет»;
  • Ольга Кувыкина. «Один день из жизни дождевого червячка»;
  • Маша Лукашкина. «Ловись, рифма!»;
  • Алексей Олейников. «Евгений Онегин. Графический путеводитель»;
  • Анна Пукиш. «Заповедная азбука»;
  • Евгения Русинова. «Слава Музыкалкин и пропавший треугольник»;
  • Алиса Ткачёва. «Ньютоновская физика»;
  • Надея Ясминска. «Пёсинус, Котинус, Птангенс».

Короткий список номинантов жюри объявит в начале декабря 2021 года. В жюри входят: детский писатель, сценарист Андрей Усачев (председатель), композитор, Заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, актер, театральный режиссер, Народный артист РФ Александр Левенбук, детские писатели Михаил Мокиенко, Марина Потоцкая, Игорь Жуков и литературный критик, научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков.

Имена лауреатов премии будут названы в двадцатых числах декабря 2021 года.

Премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского учреждена в 2020 году с целью поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Учредители премии –наследники Э. Н. Успенского, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека, Общество с ограниченной ответственностью «Чебурашка» и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Общий призовой фонд номинации «Сказка» составляет 1,2 млн рублей: первое место – 600 тыс. руб., второе место – 400 тыс. руб., третье место – 200 тыс. руб. Призовой фонд номинации «Веселый учебник», в которой определяется один победитель, составляет 300 тыс. руб.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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