Представлен «long list» номинантов на премию «Большая сказка» им. Эдуарда Успенского

Экспертный совет сформировал длинный список номинантов второго сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Всего на соискание премии было заявлено 573 произведения.

В номинации «Сказка» в длинный список вошли:

Константин Арбенин. «Как я подружился с летом»;

Мария Ботева. «Сказка о принцессе и драконе»;

Марианна Гончарова. «Гадкий котёнок»;

Ксения Горбунова. «Ба из долины прыгучих ручьёв»;

Галина Дядина. «Принц на белом слоне»;

Виктория Козлова. «Пуговичник по фамилии Ёжиков»;

Юлия Кузнецова. «История северного круга»;

Павел Линицкий. «Ты ничего не знаешь о привидениях», «Софи не боится чудовищ!»;

Екатерина Минаева. «Записки кактуса со школьного подоконника»;

Анна Никольская. «Мымра»;

Михаил Нисенбаум. «Сказки про Копушонка»;

Нина Павлова. «Марфа из Сосновки»;

Юлия Симбирская. «Димкино лето», «Лапин»;

Анна Старобинец. «Зверские сказки»;

Кристина Стрельникова. «Не мешайте лошади балансировать», «Чудовище улыбается, или что случилось в квартире номер пять».

В номинации «Весёлый учебник» в длинный список включены:

Аделия Амраева, Наталия Волкова, Наталья Евдокимова, Анастасия Орлова, Ася Петрова, Анастасия Строкина. «Путь к звёздам»;

Марина Аромштам. «Правописание сложных слов»;

Ольга Вербицкая. «Мокрая книжка»;

Евгения Гюнтер. «Я принцесса»;

Валентина Дёгтева. «Творческий дневник начинающего писателя, фантазера и сочинителя»;

Сергей Иванов. «Электроплан»;

Ольга Колпакова. «Будущее будет»;

Ольга Кувыкина. «Один день из жизни дождевого червячка»;

Маша Лукашкина. «Ловись, рифма!»;

Алексей Олейников. «Евгений Онегин. Графический путеводитель»;

Анна Пукиш. «Заповедная азбука»;

Евгения Русинова. «Слава Музыкалкин и пропавший треугольник»;

Алиса Ткачёва. «Ньютоновская физика»;

Надея Ясминска. «Пёсинус, Котинус, Птангенс».

Короткий список номинантов жюри объявит в начале декабря 2021 года. В жюри входят: детский писатель, сценарист Андрей Усачев (председатель), композитор, Заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, актер, театральный режиссер, Народный артист РФ Александр Левенбук, детские писатели Михаил Мокиенко, Марина Потоцкая, Игорь Жуков и литературный критик, научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков.

Имена лауреатов премии будут названы в двадцатых числах декабря 2021 года.

Премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского учреждена в 2020 году с целью поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Учредители премии –наследники Э. Н. Успенского, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека, Общество с ограниченной ответственностью «Чебурашка» и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Общий призовой фонд номинации «Сказка» составляет 1,2 млн рублей: первое место – 600 тыс. руб., второе место – 400 тыс. руб., третье место – 200 тыс. руб. Призовой фонд номинации «Веселый учебник», в которой определяется один победитель, составляет 300 тыс. руб.

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