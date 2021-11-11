Лауреатов туристической премии «Путеводная звезда — 2021» выберут в Москве

Голосование за лучшие туристические проекты года открылось в «Активном гражданине». Оно проходит в рамках городского конкурса «Путеводная звезда — 2021» и продлится до 3 декабря включительно. Организаторы премии сформировали шорт-лист, включающий от пяти до 10 кандидатов в каждой из 18 основных номинаций. Лауреатов определят по итогам онлайн-голосования.

В этом году появились новые номинации: «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире» и специальная номинация от туристического сервиса Russpass «Стартап года».

«Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов — отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

С 11 ноября выбор можно сделать в пяти номинациях — «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московское гостеприимство: музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения».

12 ноября откроется голосование по пяти номинациям, посвященным объектам размещения, — «Лучшая гостиница “пять звезд”», «Лучшая гостиница “четыре звезды”», «Лучшая гостиница “три звезды”», «Лучший хостел» и «Лучший бутик-отель».

С 15 ноября будет доступен выбор лучших гастрономических заведений в четырех номинациях — «Лучший московский завтрак», «Лучший ресторан русской кухни», «Лучшая московская кондитерская», «Лучший московский гастромаркет».

На завершающем этапе голосования, который начнется 16 ноября, будут представлены номинации «Москва в медиа», «Москва в радиоэфире», «Стартап года», «Московское гостеприимство: туроператор».

Лауреатов объявят в середине декабря. Они получат диплом и статуэтку. Специальные призы вручат в двух дополнительных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма.

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