Две детские библиотеки открываются после ремонта на юго-востоке Москвы

Сразу в двух районах Москвы открываются после ремонта детские библиотеки —№104 в Рязанском районе и №133 в Марьине. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, читальни стали уютнее и функциональнее. Там обновили мебель, появилась современная техника. В них планируется проводить интерактивные занятия для детей, ребят будут знакомить с разными писателями и их произведениями.

«Библиотеки были отремонтированы в рамках программы Мэра Москвы “Мой район”. За последний год только в Юго-Восточном округе столицы обновили 14 читален. Они превратились в современные культурные и творческие пространства, где проходят встречи с писателями, мастер-классы и лекции», — добавила Наталья Сергунина.

К открытию читален подготовили праздничные программы. Так, в Центральной детской библиотеке №104 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 16 к. 2) мероприятия пройдут 28 июня. Там откроется книжная выставка, посвященная писателю Николаю Носову. Юных посетителей встретят аниматоры в костюмах персонажей из его книг. Они проведут познавательные и творческие мастер-классы, конкурсы и игры.

Торжественное открытие детской библиотеки № 133 (ул. Братиславская, д. 19 к. 2) намечено на 30 июня. Перед гостями выступят молодые вокалисты — участники и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Также горожан ждут мастер-классы по рисованию, декоративно-прикладному искусству и встреча с детским писателем Андреем Слониковым.

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