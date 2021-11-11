Якутский фильм «Тыгын Дархан» стал победителем международного кинофестиваля SIFFA

VI Российско-Британский Сочинский международный кинофестиваль и кинопремия «ИРИДА» (Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA) завершил работу 9 ноября. Главный приз основного жюри фестиваля достался якутской картине «Тыгын Дархан». Лучшим короткометражным фильмом стал «Сайти, сын Зоули» ингушского режиссера Амура Амирханова, победу в конкурсе документальных работ одержал «Пианист из Рамаллы», режиссера Авила Ливни из Израиля.

По словам программного директора SIFFA Нины Кочеляевой, на фестивальные конкурсы было подано около 600 заявок от российских и иностранных кинематографистов. Для участия в конкурсных программах отборочная комиссия выбрала 12 игровых полнометражных фильмов, 9 короткометражных и 7 документальных лент, созданных в России, Великобритании, США, Казахстане, Индии, Ираке, Израиле, Абхазии, Южной Корее, Китае, Франции, Австралии, Турции.

В состав жюри вошли эксперты из России, Великобритании, Киргизии, Казахстана и Канады. Жюри основного конкурса возглавила актриса, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Бондарчук. Сопредседателем выступила известная британская актриса Фрэнсис Барбер, почетным членом жюри стал режиссер, продюсер, писатель Мохи Кандур из Великобритании. Картины оценивали также актриса и певица Алена Хмельницкая (Россия), продюсеры Александр Литвинов (Россия) и Марат Ахмеджанов (Великобритания — Казахстан) и другие кинематографисты.

По итогам работы жюри определены победители фестиваля: лучшим короткометражным фильмом стала работа режиссёра из Ингушетии Амура Амерханова «Сайти, сын Зоули», победу в конкурсе документальных работ обержала лента «Пианист из Рамаллы» израильского документалиста Авила Ливни. Приз за лучший полнометражный фильм присужден фильму «Тыгын Дархан», который был снят известным якутским режиссёром Никитой Аржаковым. Картина также удостоена награды за лучшую работу художника-постановщика (Петр Бояркин) и лучшую операторскую работу (Юрий Бережнев).

Фильм «Тыгын Дархан снят по мотивам романов якутского писателя Василия Семеновича Яковлева — Далана «Тыгын Дархан» и «Глухой Вилюй». Лента посвящена событиям из жизни реального исторического персонажа, сумевшего объединить разрозненные племена и роды народа саха на рубеже XVI—XVII веков. Кинолента является самым масштабным проектом якутской киноиндустрии за всю историю республиканского кинематографа: специально для съемок с помощью историков и культурологов было воссоздано около 3 500 костюмов и более 200 аутентичных сооружений того времени, изготовлено большое количество утвари и оружия, а в массовых сценах приняли участие около 10 000 якутян. Все конные трюки в картине выполнены не профессиональными каскадерами, а местными коневодами, при этом съёмки проходили и в минус 60 градусов, на Полюсе холода, и в летнюю жару — до плюс 39 градусов.

Ранее картина была удостоена Гран-при Всероссийского ХIV фестиваля исторических фильмов «Вече» в Великом Новгороде, она также получила «Приз президента фестиваля», исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн признан лучшим актером, а оператор фильма Юрий Бережнев завоевал приз «Лучший оператор».

4 ноября 2021 года «Тыгын Дархан» вышел в российский прокат, на 2022 год запланирован старт международного проката.

Фильм снят при поддержке правительства региона, республиканского министерства культуры и духовного развития и Национального центра аудиовизуального наследия народов республики. Якутия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере кинопроизводства, по количеству снимаемых в регионе картин уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. На развитие киноиндустрии республика ежегодно выделяет из бюджета не менее 80 млн рублей. Работы якутских кинематографистов регулярно становятся победителями российских и международных киносмотров: только за последние восемь лет якутские фильмы завоевали 75 наград. К концу 2021 года будет разработана стратегия развития якутского кинематографа на период до 2025 года. Особый акцент в документ будет сделан на продвижении якутского кино на международный кинорынок, создание копродукции и расширение технических возможностей национальной кинокомпании «Сахафильм».

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