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ДомойМир киноПремьера аниме-сериала «Гачиакута» проходит одновременно в Росии и Японии

Премьера аниме-сериала «Гачиакута» проходит одновременно в Росии и Японии

editor
By editor
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гачиакута - анимэ
Изображение © пресс-служба Иви

В сети представили аниме-сериал «Гачиакута» — адаптация манги Кэй Ураны и Хидэёси Андо, созданная японской студией Bones Film («Моя геройская академия», «Стальной алхимик», «Проза бродячих псов»). Авторами сериальной версии выступили Кэй Урана и Хироси Сэко — сценарист таких аниме, как «Атака титанов», «Человек-бензопила» и «Дандадан».

Главного героя, сироту Рудо, ложно обвинили в убийстве приемного отца и приговорили к сбрасыванию в Бездну – целый мир-свалку, расположенный под летающим городом. Там обитают смертельно опасные мусорные твари, а также сражающиеся с ними «уборщики», каждый из которых оказался в Бездне не по своей воле. Их оружие — дзинки: ценные личные вещи, в которых живёт душа. Это могут быть зонт, шест, ножницы или, например, перчатки — как у Рудо. Мальчик присоединяется к отряду уборщиков, надеясь выбраться наверх и отомстить всем, кто так жестоко поступил с ним и его семьёй.

Новые серии будут выходить в онлайн-кинотеатрах по воскресеньям вслед за премьерой на японском телевидении. Аниме будет доступно в двух вариантах аудио: в дубляже от студии DEEP и на японском языке с субтитрами.

Манга «Гачиакута» выходит с 2022 года и представляет жанр сёнэн. В России её выпускает издательство «Комильфо» под названием «Gachiakuta: Крутые отбросы».

Для аниме «Гачиакута» опенинг «HUGs» записала группа Paledusk, а эндинг «TOMOSHIBI» — коллектив DUSTCELL. В России лицензиатом сериала выступила компания DEEP. За пределами Азии аниме покажет американская платформа Crunchyroll, принадлежащая Sony Group Corporation.

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