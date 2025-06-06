Мультсериалы «Монсики», «Тайны медовой долины» и новые эпизоды «Простоквашино» адаптируют на русский жестовый язык

Стартовала работа по адаптации мультсериалов «Монсики», «Тайны медовой долины» и новых эпизодов «Простоквашино» на русский жестовый язык. Перевод реализуется в рамках инклюзивного проекта «Союзмультфильма» и телеканала «Мультиландия» «Страна доступных мультфильмов» при поддержке национального видеохостинга RUTUBE и Всероссийского общества глухих.



«Сейчас есть большой запрос на контент, переведенный на русский жестовый язык, и очень здорово, что у нас в стране подобные проекты появляются все чаще, что дает тысячам людей больше возможностей для диалога, — сказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, — Как одна из главных анимационных студий страны, мы не можем оставаться в стороне и очень рады, что наши мультгерои обретут новых друзей и расскажут им истории о дружбе, взаимоподдержке, смелости и многом другом. Быть в постоянном диалоге со своей аудиторией – одна из главных задач и для «Союзмультфильма», и для телеканала «Мультиландия».



В библиотеке проекта уже более 240 эпизодов таких мультсериалов, как «Чуч-Мяуч», «Крутиксы», «Приключения Пети и Волка», «Простоквашино», а также коллекция новогодних мультфильмов.



«Глухим и слабослышащим детям дошкольного и младшего школьного возраста важно предоставлять как можно больше информации, включая образовательный и развлекательный контент на ТВ, — отметил Николай Шмелёв, помощник президента Всероссийского общества глухих. — Для этого в передачах и мультфильмах необходимо использовать как субтитры, так и перевод на русский жестовый язык. Однако создание доступной среды не сводится лишь к установке этих элементов. Важно, чтобы субтитры были удобочитаемыми, а переводчик на русский жестовый язык мог точно и доступно донести информацию до юных зрителей. К сожалению, не все организации и телеканалы до конца понимают эту задачу и, видя лишь мелькающие руки переводчика, ошибочно полагают, что проблема решена. Радует, что телеканал осознаёт эти особенности и готов более активно заниматься развитием доступного контента».



«‘Мультиландия’ стремится создавать на телеканале среду, комфортную для каждого зрителя, и мы только что сделали ещё один шаг к нашей цели — перевести на русский жестовый язык всю коллекцию ‘Союзмультфильма’. Сотрудничество с Всероссийским обществом глухих — важнейший этап, так как мы уверены: профессиональный перевод, выполненный с пониманием потребностей аудитории этих мультфильмов, – ключ к созданию действительно доступного и качественного контента для глухих и слабослышащих детей», — рассказала Мария Дворядкина, директор телеканала «Мультиландия».