Премьера документального фильма «Седьмая симфония» на платформе СМОТРИМ

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда платформа СМОТРИМ представляет специальную подборку документальных фильмов, посвященных блокаде , в том числе – премьеру документального проекта «Седьмая симфония», созданного при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт Развития Интернета».

Документальный фильм «Седьмая симфония» рассказывает предысторию создания знаменитой седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича и ее дальнейшую судьбу. Днем 17 сентября 1941 года в осажденном Ленинграде по радио выступил известный композитор Дмитрий Шостакович. Он рассказал, что работает над Седьмой симфонией, и сыграл отрывок из будущего произведения. Шел первый месяц блокады. Еще никто не знал, что впереди город ждут бесконечные дни ужаса, голода, темноты, холода и отчаяния, что немецкие войска, окружившие Ленинград, получили приказ не захватить его, а уничтожить. У врага не было ни малейших сомнений, что это произойдет совсем скоро – через полгода, максимум год. Но почти год спустя, 9 августа 1942 года, в измученном, но не сдавшемся городе вдруг зазвучала Седьмая симфония Шостаковича. Это казалось немыслимым – собрать оркестр из обессилевших, изнемогающих от голода людей, разучить с ними сложнейшую партитуру и исполнить так, чтобы голос Ленинграда услышал весь мир. Это история двух великих мастеров – композитора Дмитрия Шостаковича, создавшего бессмертное произведение, и дирижёра Карла Элиасберга, благодаря которому премьера Седьмой симфонии состоялась. Это история музыкантов, которые совершили настоящий подвиг. Это история военных, не позволивших в этот день ни одному снаряду разорваться над Ленинградом. Это история победы воли над отчаянием, мужества над страхом, жизни над смертью.

В специальную подборку также вошли: документальный фильм «Хлеб, «Север» и кобальт», картины «Тайны блокадного города», «Блокадные дневники», «Блокадные фрески», «Блокада снится ночами», «Моя блокада», «Ленинградцы» и многие другие ленты, документальный фильм «Хлеб, «Север» и кобальт», картины «Тайны блокадного города», «Блокадные дневники», «Блокадные фрески», «Блокада снится ночами», «Моя блокада», «Ленинградцы» и многие другие ленты, включающие в себя малоизвестные кадры кинохроники, интервью с последними участниками героической обороны Ленинграда, личные воспоминания ленинградцев, чье детство пришлось на блокадные годы, и ранее не публиковавшиеся дневники как жителей города, так и тех, кто сражался за его освобождение.

Кроме того, зрители платформы СМОТРИМ могут увидеть многосерийный художественный фильм Александра Котта «Седьмая симфония» и фильм-концерт «Ленинградская симфония на берегу Невы», приуроченный к 80-летию исполнения произведения в блокадном Ленинграде.

Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно.

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