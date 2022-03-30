«13 клиническая». Данила Козловский сыграет врача в новом сериале IVI Originals

Онлайн-кинотеатр объявляет о запуске нового проекта «13 клиническая» по сценарию Андрея Золотарёва, производством которого займется INEY PRODUCTION. Главную роль в новом сериале IVI Originals сыграет Данила Козловский. Проект будет доступен на платформе в конце этого года.

По сюжету неизлечимо больной хирург Кирилл находит работу в клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него – показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в том, что способен правильно определить: кто именно здесь представляет «добро», а кто «зло». Каждая серия нового проекта – это кейс конкретного пациента, представляющий собой поле битвы медиков и сущностей, «курирующих» то или иное заболевание. Но диагностика неидеальна и, приготовившись встречать одного врага, зрители натыкаются на совсем другого, к войне с которым герои не были готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства болезней пациентов.

«Когда говорят «медицинский сериал», сразу всплывает большое количество знакомых шоу, но «13 клиническая» ни на что не похожа. Это абсолютно оригинальный концепт, в котором мистика переплетается с реальными медицинскими диагнозами. Мой персонаж — «сапожник без сапог» — смертельно больной врач, который вынужден работать в закрытой организации, чтобы продлить свою жизнь. И пока я так и не смог ответить на вопрос — хороший он или плохой. В тяжелых обстоятельствах он действует не как герой, но как реальный живой человек, со своими фобиями и желаниями. И это заставляет поверить в ту реальность, которая выстроена в больнице», — поделился Данила Козловский.

«13 клиническая» — это в буквальном смысле «научная фантастика». Для создания этой истории, нам пришлось придумать и написать отдельный раздел медицины. Вместе с действующими хирургами, неврологами и терапевтами — мы прошли множество кейсов, представив как бы врачи в реальности пытались диагностировать и лечить заболевания, вызванные мистическими причинами. Должен сказать, что это была невероятно увлекательная работа», — рассказал автор сценария Андрей Золотарев.

Режиссер сериала Клим Козинский:

– Очень крутой сценарий. Мощный, оригинальный концепт. Когда впервые прочитал, мурашки пробежали по коже. Интеллектуальный мистический триллер для широкой аудитории. Остроумный и беспощадный диагноз нашему больному во всех смыслах времени. Симбиоз Лавкрафта и Булгакова. На данный момент нам удалось собрать очень сильный каст и постановочную группу. Сейчас ничто так не способно подбодрить и сплотить людей, как глубокая и умная гуманистическая идея. Постараемся реализовать её максимально круто.

Директор IVI Originals Вадим Соколовский:

– Новый проект IVI Originals будет не похож на все, что мы представляли нашей аудитории раньше. Это необычная смесь драмы и мистики, которая завораживает с первой секунды и не отпускает до самого финала. Сценарий Андрея Золотарева мы прочитали на одном дыхании и запустили сериал в производство с точной уверенностью в том, что из него получится сериал с идеальным балансом жанрового и авторского.

Продюсер сериала Алена Акимова:

– Много усилий ушло на то, чтобы создать аутентичное пространство, одновременно по­хожее и непохожее на то, что мы видим в обычных больницах. Наша клиника не «висит в воздухе», у нее есть подробно пропис­анная история, котор­ая начинается еще в СССР. Вместе с художником-постановщиком, режиссером и оператором мы уделяем много времени тому, чтобы создать удивительный мир, в который можно верить и в который хочется верить.

Фото — сайт www.kino-teatr.ru

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