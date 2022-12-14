ПРЕМЬЕРА: Елена Яковлева в новом детективе «Дама с собачкой»

19 декабря на телеканале «Россия» – премьера многосерийного детектива «Дама с собачкой». Главные роли в фильме исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба и другие.

Пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина (Елена Яковлева) после смерти мужа переезжает в элитный поселок к дочери Татьяне (Ирина Таранник) и ее мужу Виктору (Александр Дзюба). Дочь, надеясь, что бабушка займется воспитанием внуков, старается устроить ее с комфортом, однако все меняет случай. Агата Денисовна становится случайным свидетелем загадочного убийства и вместе с любимой собакой Сири берется его расследовать. А помогают ей бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов (Сергей Перегудов) и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов (Александр Балуев). Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к еще более запутанным преступлениям. Кроме поимки преступников у энергичной и проницательной Агаты еще много важных дел: разобраться в сложной семейной жизни дочери, наладить отношения с внуками, а, возможно, и самой найти новую любовь.

Режиссер Мирослав Малич: «Конечно, работать с такими большими артистами, как Елена Яковлева и Александр Балуев - это большое везение. Вообще, у нас на площадке сложилась дружная и, главное, профессиональная команда, с которой интересно было сотрудничать. Мы старались сделать хороший, увлекательный сериал, который хочется досмотреть до конца. Я очень надеюсь, что зрители оценят нашу работу по достоинству».

«Мне нравится жанр детектива, знаю, что и зрители всегда с интересом смотрят подобные истории, особенно когда детектив иронический - здесь и пища для ума, и возможность отдохнуть и развлечься. Наш проект снимался полностью в Новороссийске, а другой город - это всегда возможность посмотреть страну, побывать в новых местах. Хотя совмещать съемки со спектаклями в Москве было непросто. Мой персонаж Агата Денисовна вылепливалась на площадке - был такой живой творческий процесс. Что-то в ней было изначально в сценарии, а что-то я привносила, взаимодействуя с партнёрами, искала какие-то интересные реакции и детали», – говорит актриса Елена Яковлева.

Еще одну главную роль в сериале исполняет бордер-колли по кличке Сири – верный друг и напарник Агаты Денисовны. Найти достойную артистку было непросто. Съемочная группа пересмотрела большое количество претендентов. «Мы долго искали собаку. Активное участие в кастинге принимала и Елена Яковлева. Лена - большая любительница животных, было видно, что ей этот процесс очень нравится. Для нас было важно, чтобы её будущая напарница обладала определенными качествами: умом, хорошим характером и красивой внешностью. Сири подошла идеально. Несмотря на то, что это был ее дебют в кино, справлялась она блестяще! Все команды схватывала на лету и оказалась очень дружелюбной и ласковой. Кстати, они с Леной стали настоящими друзьями не только в кадре, но и на площадке. Не расставались даже в перерывах между дублями», - рассказывает Мирослав Малич.

«Прекрасная собака по кличке Сири. Бордер-колли, умнейшая порода, к тому же очень красивая. Я уверена, что после выхода нашего фильма Сири станет настоящей звездой. На площадке мы с ней прекрасно проводили время, и расставаться было грустно. Дома у меня живут три собаки. Но, знаете, если встанет вопрос о расширении собачьего семейства, я заведу именно бордер-колли. Это, конечно, невероятный опыт», – рассказывает Елена Яковлева.

Фото – телеканал «Россия»

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