Стали известны номинанты на Первую национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

Организационный комитет Национальной премии имени Дзиги Вертова обнародовал шорт-лист фильмов-номинантов Премии. Торжественная церемония вручения премии впервые состоится в Москве 20 декабря в ДК «Рассвет». В ходе церемонии будут подведены итоги года для российского неигрового кино.

Премия имени Дзиги Вертова будет вручена в двух номинациях: «Лучший неигровой фильм года» и «Лучший дебют». В шорт-лист номинантов вошли:

«ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ ГОДА»

«Живой» (2022, реж. Константин Селин)

Дмитрий родился и вырос на земле, усыпанной останками солдат Второй мировой войны. С детства каждый его шаг будто отзывался с обратной стороны земли слабым гулом о помощи. Несколько лет раскопок сплотили вокруг Дмитрия друзей, вместе они подняли из небытия сотни войнов. Их увлечение перешло в неожиданную форму – они начали создавать образы забытых солдат в виде скульптур.

«Монета страны Малави» (2022, реж. Алексей Федорченко)

В следующем июле Алтай вновь утонет в море любви к знаменитому земляку — Василию Макаровичу Шукшину. Алтайцы будут праздновать очередной день его рождения.

«Уральское дерби» (2021, реж. Арсений Кайдацкий, Юлия Серьгина)

Яркое хоккейное противостояние глазами совсем юных игроков. Док про тех, для кого спорт — главный шанс в жизни.

«ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ»

«Кого люблю» (2022, реж. Анна Бергер)

Полковнику Советской армии из Литвы Сергею Фёдоровичу нужно привести в порядок свою гордость – Land Rover, да и приключений на пенсии тоже хочется.

«Небесно-голубой» (2021, реж. Анастасия Субботина)

В середине 90-х трое партнеров по бизнесу собираются в коммуну, скупают земли в Подмосковье и строят три дома на одном участке. Что станет с этим местом и его жителями спустя 25 лет?

«Певец» (2022, реж. Дмитрий Гуляев)

Необычный паззл, сложенный из странных корпоративов, «гениальных» творческих идей и неустроенного быта. Экстравагантный певец и шоумен пытается стать звездой, создать шоу на федеральном канале и избежать развода с женой. Но что-то постоянно идет не так.

Выдвигали номинантов 26 представителей кинофестивалей, прокатных и вещательных компаний, учебных заведений (киношкол), специализированных СМИ, экспертных советов, общественных объединений кинематографистов. Далее шорт-лист был определен Отборочным (малым) жюри, которое возглавил член правления Гильдии неигрового кино и телевидения Григорий Либергал. В Малом жюри вместе с ним работали известные российские деятели кинематографа: режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев; киновед, историк кино Александр Дерябин и продюсер проекта Страна.Doc Мария Готлиб. Определять победителей будет Большое жюри, состоящее из членов Гильдии неигрового кино и телевидения.

«Национальная премия имени Дзиги Вертова, проект которой мы так долго готовили, выходит на финишную прямую. Хочу сказать “спасибо” всем номинаторам и членам отборочного жюри: в шорт-лист вошли яркие, запоминающиеся фильмы, продолжающие традиции авторского кино, творческой документалистики, у истоков которой стоял Дзига Вертов», – отметил Президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.

В рамках церемонии специальный партнер Премии и куратор приза зрительских симпатий платформа VK Видео вручит награду победителю, который будет выбран путем зрительского голосования. Любой желающий может выбрать среди лучших авторских документальных фильмов последних лет, размещенных на платформе VK Видео, и проголосовать на странице премии.

ФИЛЬМЫ-НОМИНАНТЫ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

«The Yard. Большая волна» (2016, реж. Дмитрий Богданов, Сергей Гильгенберг) – Российский серфер готовится к покорению «волны-убийцы». Документальный экшен, снятый в экстремальных условиях.

«Алиса. Волнение» (2020, реж. Денис Клеблеев) – Алиса Фрейндлих на работе и в обычной жизни. Искренний байопик, снятый к 85-летнему юбилею великой актрисы.

«Хранители Алтая» (2018, реж. Константин Серебряков) – Древние святилища, старинные эпосы и тайные знания жителей тайги. Документальный поход по заповедным тропам.

«Пространство музыки» (2018, реж. Петр Келептришвили, Артём Ожогов) – Россияне колесят на велосипедах по Англии в поисках талантов. Док о современной музыкальной культуре страны.

«Штетл» (2020, реж. Екатерина Устинова) – Евреи из Израиля и США — о жизни в черте оседлости в СССР. Самобытный док о традициях исчезающей культуры.

«Книга моря» (2021, реж. Алексей Вахрушев) – Мифы и реальность морских охотников Чукотки. Поэтичный и зрелищный анимационный док о жизни в ритме природы.

«Класс» (2021, реж. Светлана Астрецова) – Фильм посвящён старейшему учебному заведению – академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Историю рассказывает её ректор Николай Цискаридзе.

«Сокровенный человек» (2020, реж. Рома Либеров) – Биография писателя Андрея Платонова. Док, снятый на стыке разных техник с саундтреком «Гражданской обороны».

«В поисках Валькирии» (2021, реж. Наталья Веревкина) – Творческие и духовные поиски писателя Сергея Алексеева. Докудрама о ярком представителе мистического реализма.

«Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова»(2020, реж. Олег Галицкий) – Режиссёр бежит от войны в Таджикистане и начинает новую жизнь. Док о тернистом творческом пути Валерия Ахадова

Свои призы также вручат информационный портал для профессионалов кинобизнеса «ПрофиСинема» и информационное агентство REALISTFILM.INFO.

Цель Премии имени Дзиги Вертова – развитие документальных форм киноискусства, презентация новых тенденций и имен в современном неигровом кино. Инициатором ее создания выступает Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия имени Дзиги Вертова является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого Гильдией. Премия проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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