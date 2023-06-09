Премьера фильма «Часы для Веры» состоится в Музее Победы

12 июня, в День России, в Музее Победы состоится премьера художественного фильма «Часы для Веры». Картина рассказывает истории двух юных девушек по имени Вера: одна живет в современности, а другая уже в истории – в 1941 году. Фильм снят Омской киностудией «ИСС АРТ Медиа» при поддержке «Поискового движения России».

Гостями премьерного показа станут депутат Государственной Думы, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, а также участники съемочной группы: актеры Евгения Суровая (роль Веры) и Тимур Муллин (роль Алексея), продюсер Игорь Рыбак, режиссёр Максим Гор, креативный продюсер Ирина Бумагина-Романова, оператор Вадим Кузнецов.

«Это трогательная и пронзительная история о том, как молодая девушка по имени Вера вместе с поисковиками находит останки бойца и привозит их для захоронения в Омск. И на сибирской земле начинается история о любви, верности своему долгу, о вечных ценностях. Это рассказ о патриотизме и подвиге во имя Родины», – рассказали авторы фильма.

Зрителям предстоит разгадать загадку времени вместе с героями. Часы, которые найдет главная героиня, начнут отсчет времени ее новой жизни, а судьбы двух девушек, из прошлого и настоящего по имени Вера, завязываются в сложный узел.

Съемки велись на территории Омской области. Картина изготовлена омской киностудией с актерами региональных театров без привлечения иногородних специалистов. Большую роль в создании фильма сыграли участники «Поискового движения России» из Омского регионального отделения. Актеры много времени проводили вместе с поисковиками.

Начало: 16.30. Зал Рокоссовский.

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