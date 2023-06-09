РОСИЗО представляет выставку «Художник и текст»

9 июня на площадке РОСИЗО в Петроверигском переулке открывается выставка «Художник и текст», посвященная исследованию феномена использования текста в работах художников.

Эрик Булатов. Тучи растут. 2003. РОСИЗО, собрание ГЦСИ

Турбен. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. 2020. Частное собрание

В экспозиции представлено более 70 работ, созданных представителями московского концептуализма, сложившегося в последней четверти ХХ века, и современными авторами из Москвы и Санкт-Петербурга. В основе экспозиции – коллекция из фондового хранения РОСИЗО, собранная Государственным центром современного искусства. Специально для выставки часть работ из запасников музея была отреставрирована и впервые за долгие годы вновь предстанет перед зрителями. Среди них цикл работ «Время Розы» Виктора Пивоварова, «Вверх-вниз» Эрика Булатова, объекты Дмитрия Пригова, и «Шестая рыбка» Георгия Кизевальтера.

Экспозиция прослеживает соотношение вербального и визуального в искусстве, а также демонстрирует разнообразие подходов к работе с текстом в живописи, ассамбляжах, объектах и графике главных действующих лиц московского концептуализма: Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Георгия Кизевальтера, Юрия Альберта, Всеволода Некрасова, Льва Рубинштейна, Александра Юликова и других. Обращение к слову, как к одному из средств художественной выразительности, актуально и для современных художников. Среди представленных на выставке – Анна Желудь, Кирилл Кто, Турбен и другие авторы.

Кроме известных произведений в экспозиции будут представлены работы, созданные специально для «Художника и текста». Александр Браулов, известный своими небольшими ироничными вышивками, представит одну из первых работ на ткани большого формата. Новую инсталляцию «Это ничего не значит. Просто ты красивый человек» для выставки готовит Маша Сомик. В день открытия состоится перформанс художницы, во время которого зрители смогут пройти «посвящение» в красоту.

В отдельной части экспозиции будет представлена пространственная инсталляция из стихограмм Дмитрия Пригова, опубликованных в 1985 году издательством журнала неофициального русского искусства «А-Я». На выставке у зрителей будет возможность не только увидеть редкие оригинальные номера журнала, но и прочитать статьи самих художников о своем искусстве в репринтном издании, выпущенном Музеем АZ.

Выставка предлагает зрителю проанализировать взаимоотношения художника и текста, попытаться выстроить причинно-следственные связи использования словесного в изобразительном искусстве, а также задуматься над способами выразительности и восприятия искусства.

Даты проведения выставки: 9 июня – 20 августа 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.