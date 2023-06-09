Премьера триллера «Тихий садовник» Пола Шредера состоялась в KION

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера триллера «Тихий садовник» Пола Шредера, классика американского кино. Шредер уже много лет работает над темой психологии человека, покалеченного своим прошлым – он был сценаристом шедевра Мартина Скорсезе «Таксист». Главные роли в «Тихом садовнике» сыграли Джоэл Эдгертон, Сигурни Уивер и Куинтесса Суинделл. Новый полнометражный фильм Пола Шредера доступен для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Нарвел Рот — профессионал своего дела, полки заставлены книгами об истории и теории садоводства, в природе он нашел свою философию жизни. Он управляет командой садоводов, вместе с которыми следит за внешним видом поместья госпожи Нормы Хаверхилл. Она выбрала формат сада не барочном или классическом стиле, а в эстетическом, придуманном в конце 19-го века для высшего света.

По ночам Нарвелу плохо спится, потому что его прошлое состоит из боли и грехов. Много лет назад он был частью преступной группировки и в итоге сдал своих товарищей, чтобы не сесть в тюрьму. Его тело по сей день покрыто татуировками с черепами и орлами, которые он не сводит, чтобы помнить о содеянном. «Призраки» возвращаются, когда Норма просит Нарвела научить ремеслу ее племянницу Майю. Оказывается, что за девушкой охотится ее бывший диллер.

В фильме Пол Шредер снова исследует любимую тему греха, над которой он работал в предыдущих лентах. Травмы своих героев он отображает серостью и аскетичностью его быта. Если в «Холодном расчете» бывший палач иракской военной тюрьмы был увлечен игрой в карты, то в Нарвел занимается будто бы мирным трудом и просто ухаживает за растениями. На деле он обсессивно пытается привести мир в «порядок», уничтожив естественный хаос жизни.

Премьера «Тихого садовника» состоялась вне конкурсной программы венецианского кинофестиваля 2022 года, затем кино показали на смотрах в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Афинах. Съемки картины проходили в штате Луизиана зимой и весной 2022 год. Изначально в проекте планировалось участие Зендаи, но впоследствии ее заменила коллега по сериалу «Эйфория» Кунитесса Суинделл.

Фильм «Тихий Садовник» снял режиссер и сценарист Пол Шредер, обладатель Золотого льва венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф и номинант премии «Оскар» за лучший сценарий («Дневник пастыря»). Его картины также отбирали в конкурсные программы «большой тройки», Каннского, Венецианского и Берлинский кинофестиваля. Известность Шредеру принес сценарий к «Таксисту» Мартина Скорсезе, получившего за фильм Золотую пальмовую ветвь.

Роли в фильме исполнили Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»), Сигурни Уивер («Чужой»), Куинтесса Суинделл («Эйфория») Эсай Моралес («Как избежать наказания за убийство») и Эдуард Лозан («Проповедник»). Сценарий «Тихого садовника» написал сам Пол Шредера, за музыку к фильму отвечал Дев Хайнс, известный по сериалу «Мы те, кто мы есть» и картинам Джии Копполы («Мейнстрим», «Пало-Альто»).

Узнать, смог ли Нарвел защитить Майю, можно в онлайн-кинотеатре KION.

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