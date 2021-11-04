Премьера фильма Георгия Лялина «Распутье» в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) объявляет об эксклюзивной цифровой премьере 4 ноября фильма Георгия Лялина «Распутье» с Романом Евдокимовым в главной роли. Кинокартина создана Киностудией «МетрономФильм» при поддержке Министерства культуры РФ. Премьера «Распутья» в онлайн-кинотеатре KION — первая возможность для зрителей страны увидеть фильм.

Артему Чагину, одному из бесчисленных «покорителей» Москвы, приходит весть о смерти отца, давно бросившего их с матерью. Желая решить личные проблемы за счет продажи имущества отца, он отправляется на малую родину в родной город Советск для осуществления этого плана. Однако там он натыкается на новую семью отца – жену и сына узбекского происхождения, за которой стоит сильная диаспора. Пытаясь решить возникшую проблему, он призывает на борьбу с диаспорой местных бандитов. Конфликт нарастает как снежный ком, перерастая в жестокое противостояние, и в центре всего этого оказывается Артем, потерявший контроль над происходящим, и несчастная вдова, которая просто хочет похоронить мужа. Им предстоит осознать родство, обрести понимание и объединиться, чтобы вместе пройти последний путь.

Главные роли исполнили Роман Евдокимов («Пищеблок», «Перевал Дятлова»), Михаил Хуранов («Колл-центр», «Бык»), Юлия Мен («Чиновница», «Кочегар») и Марина Васильева («Общага», «Иччи»). Также в проекте приняли участие: Николай Клямчук, Кирилл Полухин, Рамиль Сабитов, Мария Боровичева, Владимир Пискунович и Владимир Литышев. Режиссер и сценарист кинокартины: Георгий Лялин. Оператор: Николай Платонов. Продюсеры: Арсен Готлиб, Тихон Пендюрин, Леонид Литвак, Мария Гискина.

Фильм «Распутье» участвовал в конкурсе «Окно в Европу» 2020, где получил специальный приз жюри «за пронзительность и смелость» и приз гильдии киноведов и кинокритиков России. Также кинокартина участвовала в конкурсе кинофестиваля «Балтийские дебюты», где Роман Евдокимов получил диплом жюри «за тонкое и глубокое раскрытие противоречивых семейных отношений главного героя».

Дебют Георгия Лялина получил восторженные отзывы от критиков, которые называли проект «…крутым истерном про путешествие к сердцу тьмы» и описывали как «…сюрприз, который может здорово изменить ландшафт российского кино». Фильм «Распутье» также вошел в топ-50 самых ожидаемых фильмов 2021-го года.

Посмотреть криминальную драму о моральном выборе между семьей и деньгами можно будет с 4 ноября в онлайн-кинотеатре KION.

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