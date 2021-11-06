На ВДНХ отметят 80-летие фильма «Свинарка и пастух»

7 ноября 1941 года в СССР на экраны вышла кинокомедия режиссера Ивана Пырьева «Свинарка и пастух». Часть сцен одного из самых культовых фильмов снята на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, открытой в 1939 году. В киноленте современные зрители могут увидеть, как Выставка выглядела в первые годы своего существования. На ВДНХ юбилей отметят тематическими экскурсиями по территории.

К 80-летию премьеры фильма 7 ноября в 13:00 и 15:30 на ВДНХ состоятся экскурсии по территории «Они повстречались в Москве» — именно под таким названием кинолента вышла в зарубежный прокат. Тематический маршрут пройдет по Центральной аллее, бывшей площади Колхозов и животноводческому городку. Прогуливаясь по Выставке, гости узнают интересные факты об актерах и съемках кинофильма, полюбуются великолепным внешним убранством исторических павильонов национальных союзных республик.

Экскурсии состоятся с соблюдением установленных Роспотребнадзором мер безопасности. Начало маршрута от информационного центра в левом крыле арки Главного входа ВДНХ. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Главная выставка страны, отрывшаяся в 1939 году, создавалась не только для демонстрации успехов сельского хозяйства всего Советского Союза, но и как символ дружбы народов. Ее пышные аллеи и величественные павильоны стали идеальным фоном для съемок музыкальной комедии о любви вологодской свинарки Глаши Новиковой и дагестанского пастуха Мусаиба Гатуева. Здесь главные герои впервые познакомились, влюбились друг в друга и договорились встретиться через год.

История романтичной киноистории Ивана Пырьева с самого начала связана с Выставкой. На создание картины режиссера вдохновила палехская шкатулка, приобретенная на ВСХВ. На ее крышке была изображена идиллическая сценка: пастух играл на свирели, а босоногая девушка пасла поросят. На главные роли советского мюзикла выбрали Марину Ладынину и Владимира Зельдина, получившего после выхода фильма широкую известность.

Специально к картине «Свинарка и пастух» композитор Тихон Хренников и поэт Виктор Гусев написали «Песню о Москве». После выхода фильма она стала музыкальной визитной карточкой Главной выставки страны.

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