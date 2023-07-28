Премьера итальянской комедии «Аманда» Каролины Кавалли

1 августа в московском кинотеатре «Художественный» состоится российская премьера фильма «Аманда» перспективного режиссера Каролины Кавалли с молодой звездой итальянского кино Бенедеттой Поркароли в главной роли. Фильм представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

24-летняя Аманда живёт в своём мире и пытается адаптироваться под реальный. Она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете, навещает чужую лошадь и почти никогда не снимает вязаную жилетку. Вспомнив, что, будучи детьми, героиня и её подруга детства Ребекка проводили много времени вместе, Аманда выбирает для себя миссию — убедить её, что они по-прежнему лучшие друзья.

«Аманда» — ироничная история о жизни девушки, отвергающей правила высшего класса, к которому сама и принадлежит. Главная героиня своенравна, избегает общества, предпочитая ему свой собственный мир. Ее единственный друг — семилетняя племянница, с которой они обсуждают мальчиков из школы. Аманда копит баллы в супермаркете, заботится о чужой лошади, почти не снимает свою вязанную жилетку и ходит на вечеринки, но ни с кем на них не знакомится. Аманда — собирательный образ, который отражает реальность современной молодежи.

Премьера остроумной комедии с Бенедеттой Поркароли («Идеальные незнакомцы», фильм Паоло Дженовезе, «Девичьи секреты», сериал от Netflix) состоялась на Венецианском кинофестивале, позже картина была показана на Международном фестивале в Торонто.

В своей работе Каролине Кавалли удалось передать эмоциональность 24-летней девушки. Пейзажи теплой летней Италии уравновешивают ироничность повествования, в котором проблемы человека с кризисом четверти жизни, насмешливо обесцениваются старшим поколением. Фильм — логичное продолжение школы итальянской комедии.

«Когда я писала сценарий, у меня не было никаких других мотивов, кроме как рассказать хорошую историю. В голове не было плана или конкретного персонажа. Когда вы уважаете ваших героев, то вам, на самом деле, не нужно беспокоиться об истории», — Каролина Кавалли.

Для актрисы Каролины Кавалли «Аманда» — полнометражный дебют в кино. С 2018 года она работает штатной писательницей и сценаристом-соавтором сериалов и независимых художественных фильмов (при поддержке Mibact, MEDIA/Creative Europe Grant, Rai Cinema Development found), а осенью 2022 года она выпустила свой первый роман «Метрополия» («Фанданго»). Также Каролина получила грант на создание сценария к художественному фильму «Фремонт» (режиссер Бабак Джалали), премьера которого состоялась на фестивале Сандэнс в 2023 году.

Бенедетта Поркароли — итальянская актриса, наиболее известная по сериалу от Netflix «Девичьи секреты» (Baby) и фильму «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе.

Джованна Меццоджорно — лучшая женская роль на ММКФ 2018 года («Неаполь под пеленой»). Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале 2005 года («Зверь в сердце»).

Галатея Беллуджи — итальянская актриса, в 2019 году номинированная на фестивале Cesar как «Espoir - Most Promising Actress», за роль в фильме «L’apparition».

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