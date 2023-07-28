Музей Победы вошел в ТОП-5 самых популярных достопримечательностей Москвы

Музей Победы вошел в ТОП-5 самых запрашиваемых мест и достопримечательностей в Москве, которые хотят увидеть туристы из других регионов. Такие данные предоставила Ассоциация туроператоров (АТОР). Эксперты отметили, что в первую очередь в Москву летом едут семьи с детьми.

За июнь-июль 2023 года в главном здании Музея Победы было проведено 1864 экскурсии (в прошлом году за этот же период – 1656 экскурсий). Значительно выросла популярность программ, которые проводятся в филиале Музея Победы на Поклонной горе – в музее «Главные Оружейные Реликвии Армии». В этом году за лето в музее Г.О.Р.А. гости посетили 270 экскурсий (в июне-июле 2022 года – 123). Больше всего туристических групп было из Липецкой, Владимирской, Новосибирской, Вологодской, Московской, Саратовской областей.

«Музей Победы предлагает семьям с детьми более 35 различных программ - это увлекательные квесты, интерактивные экскурсии, мастер-классы об оружии и т.д. Огромным интересом у наших гостей пользуются иммерсивные экскурсии по уникальным музейным пространствам «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, голограмм, проекций, фильмов-реконструкций и элементов иммерсивного театра позволяют посетителям погрузиться в героическое прошлое нашего народа», – рассказали в Музее Победы.

В пятерку самых популярных мест также вошли Красная площадь, Третьяковская галерея, ВДНХ, «Москва-Сити» (смотровая площадка «Панорама 360»). Эксперты АТОР отметили в целом рост спроса на туры в столицу у жителей регионов в сравнении с прошлым летом от 5 до 16%.

Музей Победы – это крупнейший в нашей стране музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. Выставочные площади Музея Победы составляют свыше 16 тысяч квадратных метров, а в фондах хранится около 400 тысяч музейных предметов. В главном здании музея действуют экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа», «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал «Лица Победы». В составе Музея Победы — четыре филиала: Музей «Г.О.Р.А.» (Москва), Красногорский (Московская обл.), Ржевский (Тверская обл.), «Музей Г.К.Жукова» (Калужская обл.).

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