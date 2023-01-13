Завершены съемки многосерийного фильма «Лихорадка» для телеканала «Россия»

В Москве завершились съемки многосерийного фильма «Лихорадка» для телеканала «Россия». Главные роли в сериале режиссера Александра Касаткина сыграли Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха, Вадим Андреев и другие актеры.

«Лихорадка» – шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и российский гениальный ученый в области вирусологии, которые работают над производством необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять «крота», проникшего в их ряды.

Съемки длились 119 смен и проходили в Москве, в Туле, в Крыму и в Кении. Во время всего съемочного процесса актеров консультировали и обучали работе в лаборатории квалифицированные специалисты-вирусологи.

Александр Касаткин, режиссер:

– Сериал «Лихорадка», конечно, выдуманная история, но снята она на основе реальных событий – крупной эпидемии лихорадки Эбола в Либерии и ряде других стран Западной Африки 2014-15 годов. Эпидемия – это всегда экстремальная ситуация, сотни людей каждый день находятся на грани жизни и смерти, врачи спасают их от опасного вируса, рискуя собой… Но, несмотря ни на что, все равно остаются человеческие отношения, отношения между мужчиной и женщиной, между друзьями, между коллегами. И это все, естественно, в сериале есть. Это очень многослойная история, увлекательная, захватывающая. Душевная: часть съемок проходила в Туле, где нас очень тепло приняли. И экзотическая: мы также снимали в Кении, где были первой российской съемочной группой, работавшей в таком масштабе, с кенийскими актерами, да еще при участии местных жителей и реальных представителей одного из самых известных африканских племен Масаи. Сериал действительно будет интересно смотреть.

Любовь Константинова:

– Моя героиня Полина – ученый-вирусолог. Самоотверженный, высокоинтеллектуальный, искренне преданный своему делу человек. Изначально она думает, что борется исключительно с эпидемией, но жизнь оказывается объемнее, сложнее… Это история борьбы очень многих людей за свою правду, за жизни других людей и, конечно, за любовь. В сериале поднимаются очень важные вопросы, на которые всегда интересно порассуждать: проблемы доверия, общения с близкими, проблемы отдаления и сближения между людьми разного склада ума, самоотдачи, постоянного преодоления препятствий и, безусловно, сочувствия и добросердечности.



Тереза Диуро:

– В моей героине Софии мне нравится ее способность к самопожертвованию, смелость и в каких-то ситуациях даже дерзость. Поскольку она училась в России, она очень любит русскую культуру, русскую медицину, и она на стороне тех, кто любит правду. Конечно, в сериале есть любовные линии, какие-то перипетии, и это очень круто. Но главное – это подвиг врачей. Я поняла, насколько сильно эпидемиологи, врачи, которые работали в «красной зоне» не только с Эболой, но и во время пандемии ковида, жертвовали собой. Было невероятно сложно сниматься в костюмах «полной защиты»: трудно дышать, что-то делать, просто соображать. А когда мы работали в Африке, то было еще и очень жарко. И я низко кланяюсь перед всеми врачами за то, что они делают!.

Премьера многосерийного фильма «Лихорадка» состоится на телеканале «Россия»!

Фото – телеканал «Россия»

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