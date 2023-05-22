Премьера «комедии в положении» «Бэби-тур» по сценарию Василия Сигарева состоится в онлайн-кинотеатре KION

Премьера оригинального комедийного сериала о том, как четыре подруги из российской глубинки решили отправиться в бэби-тур, состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 июня. Сценарий написал драматург и режиссер Василий Сигарев («Страна Оз», «Волчок», «Жить»), режиссером проекта стал Федор Стуков («Физрук», «Дылды»). Едкий, сатирический и в то же время добрый взгляд на нашу жизнь в конце нулевых.

Главные героини работают на местной птицефабрике в посёлке Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Анастасия Попова) подрабатывает – продает косметику. От клиентки Зина узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Зина рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане (Лина Миримская), сестре Геле (Анна Котова) и юной Кире (Мария Осипова) – дерзкой неформалке с огромным ирокезом.

Зина предлагает всем вместе забеременеть и скинуться на бэби-тур – вместе рожать дешевле. Впереди героинь ждут приключения и испытания: ведь им нужно не только придумать, как и где заработать кучу денег, но и найти потенциальных отцов. Мужья и другие мужчины в поселке не горят желанием участвовать в этом сомнительном, с их точки зрения, мероприятии.

«Бэби-тур» – это вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые несмотря ни на что сохраняют способность любить и верить в будущее. Роли в сериале играют Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова, Дмитрий Куличков, Евгений Шумейко, Виталий Даушев, Валентин Самохин. В неожиданной роли появится хореограф Егор Дружинин.

«В первую очередь в проекте меня привлек сценарий Василия Сигарева – возможность рассказать пронзительную и очень смешную историю, – говорит режиссер Федор Стуков. – Все герои узнаваемы, их мотивации ясны. Мне оставалось только не испортить все это. Я верю, что зрителей зацепит история четырех «простых русских баб» в погоне за своей общей мечтой. Это такие четыре мушкетерши из глубинки – одна за всех и все за одну».

Сериал был представлен индустрии на фестивале контента стриминговых платформ «Original+» в рамках форума и получил приз для женского ансамбля в номинации «Оригинальная актриса», приз за «Оригинальный сценарий» и диплом в номинации «Специальный приз от жюри СМИ».

Производством проекта занимались компания LOOKFILM совместно с онлайн-кинотеатром KION.

Анастасия Попова, актриса:

– Моя героиня сразу откликнулась мне, когда прислали материал на прочтение – я поняла, что знаю эту женщину, мне понятны ее страхи и порывы. Это бывает у артистов: они точно чувствуют, что герой им близок, и что только они могут передать все тонкости персонажа как никто другой. Зина – это Зина! Яркая, смелая, с неутолимой жаждой жизни, способная увидеть в проблемах и преградах, встречающихся на пути к цели, возможности, а не поводы для отступления». Анна Котова, актриса: «Съемки сериала проходили в очень теплой семейной атмосфере. Наш режиссёр Федя Стуков радел за сплочение актерской команды и нам с девочками работалось чудесно. А когда были непростые съемки или условия, старались друг друга поддерживать. Это история о женщинах в погоне за некой мечтой. Не все из них понимают, их ли это мечта, но женская солидарность берёт верх. На примере наших героинь зритель сможет пронаблюдать все нюансы «пути к мечте», все размышления, опасения, сомнения и испытания, которые обычно встают на этом пути перед женщиной. И перед мужчиной тоже. Поразмышлять над ценностью отношений и подумать о том, что же такое любовь и существует ли женская дружба.

Лина Миримская, актриса:

– Мне сразу понравился сценарий, мне кажется, я прочитала его за час, и очень понравилась моя героиня – Она скромная и одновременно любвеобильная. И теперь мне самой очень интересно посмотреть, как моя героиня меняется, и какая она получилась. Кинопроцесс был соткан из смешных, нелепых и даже глупых моментов. Было весело, но и иногда сложно.

Мария Осипова, актриса:

– Я всегда мечтала играть именно такие роли, но никогда не думала, что это так скоро произойдет. Это невероятно интересный персонаж, человек со сложной судьбой. Кира многое пережила – в общем, боевая девушка. Несмотря на свой внешний облик, она добрая и ранимая. У нее колоссальная нехватка любви, но, как мне кажется, у нее есть надежда. Меня очень увлекло погружение в эту роль, и я безумно благодарна всей съемочной группе: чувствовалось колоссальное тепло и любовь к этому проекту от каждого человека. Каждый день на площадке был особенным.

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