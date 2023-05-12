Выставка «Россия — Родина моя. Дары Московского Союза художников Донецкому республиканскому художественному музею» открылась в Московском Доме художника

По 20 мая 2023 года Объединение «Выставочные залы Москвы» совместно с Московским Союзом художников работает выставка «Россия - Родина моя. Дары Московского Союза художников Донецкому республиканскому художественному музею». Выставка представлена в Московском Доме художника на Кузнецком мосту.

В экспозиции – 60 работ разных жанров ведущих московских мастеров, 20 из которых будут переданы в дар Донецкому республиканскому художественному музею. Кураторы МСХ и Объединения «Выставочные залы Москвы» отобрали наиболее яркие образы родной природы, портреты современников, композиции на исторические и патриотические темы в широком жанровом и тематическом диапазоне. «Это не только запрос на наполнение фонда работами современных российских художников, но и наш вклад в общую работу по интеграции новых регионов в культурную жизнь страны», - отметила Инна Александровна Березкина, директор Объединения «Выставочные залы Москвы».

В выставке будут принимать участие заслуженные и народные художники РФ, члены Российской академии художеств, живописцы: Глухов В., Суховецкий А., Русанов В., Орлов Ю., Пластов Н., Калинин В., Грищенко Ю., Грошев П., Полотнов В., Гавриляченко С., графики: Чернышева-Черна Е., Хмелевский В., Коновалов М., Щербинин В., Гошко В., Животов Г., прикладники: Шихирева Т., Давыдов С., Гораздин А., Рубцова Л., Бодрикова Н., а также молодые члены Московского Союза.

Выставка призвана открыть сезон художественных проектов на территории новых субъектов. Сорок работ после окончания выставки в Москве с передвижным выставочным проектом будет показано в 5 станицах Донбасса. В рамках данной инициативы при поддержке Аппарата уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в 3 детских дома ДНР будут также переданы наборы для детского творчества от московских художников.

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