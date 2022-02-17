ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: Исторический канал «365 дней ТВ» – «Неизвестные сражения Великой Отечественной»

Без многочисленных схваток Великой Отечественной войны, без сотен тысяч людей и тысяч единиц техники картина войны оказывается неполной и порой теряет логику развития событий. Оставшиеся малоизвестными или вовсе неизвестными бои также становились важными вехами в карьере прославленных военачальников. Без штурма превращенного в настоящую крепость города Познань не было бы быстрого штурма Берлина. Сражение за Калинин связало элитные немецкие части и заложило фундамент успеха под Москвой. Бои на Миусе не только открывали дорогу к освобождению шахт и заводов Донбасса, но и стали неотъемлемой частью стратегии успеха Красной армии летом 43-го года.

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