ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: Исторический канал «365 дней ТВ» – «Неизвестные сражения Великой Отечественной»

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Без многочисленных схваток Великой Отечественной войны, без сотен тысяч людей и тысяч единиц техники картина войны оказывается неполной и порой теряет логику развития событий. Оставшиеся малоизвестными или вовсе неизвестными бои также становились важными вехами в карьере прославленных военачальников. Без штурма превращенного в настоящую крепость города Познань не было бы быстрого штурма Берлина. Сражение за Калинин связало элитные немецкие части и заложило фундамент успеха под Москвой. Бои на Миусе не только открывали дорогу к освобождению шахт и заводов Донбасса, но и стали неотъемлемой частью стратегии успеха Красной армии летом 43-го года.

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Смотрите Исторический канал «365 дней ТВ», с 20 февраля по воскресеньям, начало в 20:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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