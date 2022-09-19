Премьера на Пятом: «Крепкие орешки» открывают второй сезон

На Пятом канале началась премьера второго сезона детектива «Крепкие орешки». Роли оперативников Лаврова и Романова сыграли Филипп Азаров и Борис Бедросов.

На старте съемок сценаристы обещали оригинальный коктейль из шуток, мистики и хоррора, при этом сохранили основную детективную составляющую. Во втором сезоне сериала «Крепкие орешки» главным героям Юрию Романову и Леониду Лаврову предстоит расследовать и распутывать еще более сложные дела. Зачастую ситуация будет выходить из-под контроля, а жизни оперативников — висеть на волоске от смерти. Известный наркоторговец, которого задержал Лавров, решит отомстить своему «обидчику» и наймет киллера. Остаться в живых полицейскому поможет только чудо. Удастся ли ему избежать отравления клофелином и вместе с напарником вовремя обезвредить взрывные устройства?

Телезрители смогут не только оценить профессиональные качества офицеров, но и узнать новые подробности личной жизни любимых персонажей.

Борис Бедросов, исполнитель главной роли в сериале «Крепкие орешки»:

— Могу однозначно сказать, что новый сезон будет интереснее первого. Зрители увидят много тонких душевных историй, которые, как мне кажется, важнее погонь за преступниками и стрельбы. У нас получился не детектив ради детектива. На первый план выходят отношения, любовь, дружба, и уже на их фоне – работа и будни оперативников.

По сценарию Лавров переживает из-за переезда бывшей супруги с дочерью в другой город и пускается во все тяжкие с представительницами прекрасного пола. Он даже влюбится в рыжеволосую красавицу и воспользуется служебным положением, чтобы отыскать незнакомку. Вот только новая встреча с девушкой сильно разочарует «орешка». Бывшая школьная учительница Леонида решит отомстить ему за подростковые шалости и обманным путем заставит записать на видео стриптиз. Жаркие танцы оперативника увидят все гости, приглашенные на юбилей подполковника Рыбакова.

У Романова тоже личная жизнь будет кипеть. Он познакомит своего отца с тестем и тещей, но будет волноваться, примут ли они внезапно появившегося родственника. Кроме того, семью ждет пополнение. Молодая девушка Карина заявит, что она дочь Юрия. Пока Романов будет думать, как представить свою наследницу жене и сыну, ситуация разрешится сама собой. В жизни супруги Надежды тоже произойдут перемены. За ней начнет ухаживать бывший однокурсник и любовь молодости, а теперь влиятельный бизнесмен. «Крепкий орешек» найдет достойный способ, чтобы избавиться от конкурента, к тому же сам Романов вскоре станет состоятельным человеком и получит приличное наследство.

Сохранена и главная особенность детектива. В каждом премьерном эпизоде можно будет найти отголоски лучших мировых блокбастеров и узнать сюжетные ходы таких фильмов, как «Красотка», «Шпионские игры», «Бойцовский клуб», «Терминатор», «Телохранитель» и многих других. Во второй сезон вошло 32 премьерных серии. Двенадцать из них поклонники напарников Романова и Лаврова увидели уже в минувшее воскресенье. Следующие премьерные серии выйдут в воскресенье, 25 сентября и 02 октября. Не пропустите премьеру на Пятом.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.