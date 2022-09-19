Режиссёр фильма «Проявка» Иван Захаренко: «У нас индустрия остросюжетного кино и фильмов ужасов почти не развита»

Фильм «Проявка» производства Омской телевизионной компании вошел в конкурсную программу XII кинопремии «Капля». Режиссёр картины Иван Захаренко в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа отметил, что участие в фестивалях особенно важно и как никогда нужно для индустрии именно в этом году.
«Не секрет, что большая часть мирового кинорынка от нас, российских производителей видеоконтента, открестилась. Поэтому, поддержка изнутри важна: это стимулирует, напоминает нам о том, что истерика закончится, а кино останется. «Проявка» стал фильмом, хотя мог и до сих пор может стать интересным сериалом-антологией, каким мы задумывали его изначально. С одной стороны, финал всей этой «катавасии» выглядит абсолютно законченным, в то время как основной персонаж намекает нам на то, что именно в нем самом скрыто продолжение. В общем, мы оставили «лазейки» на будущее», − рассказал режиссёр.
По словам Ивана Захаренко, участие в жанровом фестивале новый опыт для него. ««Капля», к сожалению», − единственный в России фестиваль остросюжетного кино и фильмов ужасов. У нас как-то индустрия в этом направлении почти не развита. Есть крутые площадки категории А, вроде Московского международного кинофестиваля, «Кинотавра», «Короче» и ещё нескольких подобных, заточенных в основном под драмы и комедии. А после них идёт пропасть, в конце которой масса фестивалей-однодневок и низкобюджетного плохо организованного сабантуя. Среднежанрового уровня площадок практически нет, в то время как в Азии, Европе, Америке – этот пласт скорее основной. В этом смысле «Капля» уникальна, и я очень рад, что мы там, участвуем в конкурсе. Кстати, в нашем блоке «Мурашки» семь фильмов, и мы единственные из России», − отметил Иван Захаренко в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.
Режиссёр «Проявки» выражает благодарность каналу «Продвижение» и директору Александру Ушакову, который стал автором идеи картины. «Спасибо ребятам с канала, которые сгенерировали определенный драфт, что помогло быстро написать сценарий. Кате Вельц за идею сюжета, Юле Станкевич за то, что прошла настоящий стресс-тест на продюсирование. Нашей съемочной группе, актёрам, которые буквально погрузились в своих героев. Было очень здорово видеть такую отдачу. Мы сработали очень быстро, от идеи до первого просмотра прошло ровно два месяца и надо понимать, что в команде было много людей, которые никогда не работали в режиме «кино». Я не сомневаюсь, что основная часть группы получила колоссальный опыт и уверенность в своих силах», − рассказал Иван Захаренко.
Телевизионная премьера фильма «Проявка» состоится на телеканале «Продвижение» в программе «Проект 123/19. Дебют» в ноябре 2022 года. Показы фильмов конкурсной программы XII кинопремии «Капля» пройдут 21-25 сентября в Москве. Также 25 сентября с 21:00 (+3GMT) в электронном кинотеатре «Мир искусства» будет показан конкурсный альманах «Мурашки». Фестиваль «Капля» проходит в Москве с 2010 года. Учредителем фестиваля является продюсерская компания Live Entertainment в лице её президента, заслуженного деятеля искусств РФ, куратора внеконкурсной программы ММКФ «Ночи страха», кинопродюсера Виктора Буланкина.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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