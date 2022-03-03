ПРЕМЬЕРА НА ТВ: «Кухня ТВ» – «Готовь и пробуй с Найджелой Лоусон»

Найджела Лоусон – один из самых знаменитых и любимых британских поваров. Мужчины называют ее самой сексуальной женщиной на британском телевидении. Представительницы прекрасного пола следят за карьерой теледивы с восхищением.

«По сути, «Готовь и пробуй» – это не просто мантра, которую я люблю повторять; это мое жизненное кредо. В этой передаче я открою зрителям свои любимые ингредиенты и рецепты, по которым готовлю сама. Все они – часть обрядов и ритуалов моей кухни, самого святого места в доме. Я убеждена, что еда – это больше, чем просто пропитание; она приносит столько радости даже в самый мрачный день и способна существенно изменить нашу жизнь в неспокойные времена», – говорит ведущая в начале своей новой кулинарной программы.

Проникнуть в самую суть, разобраться, как еда вплетена в нашу повседневную жизнь – в этом смысл шоу. Естественно, такой «разбор» возможен только в процессе приготовления аппетитных блюд: от изысканного шоколадного торта с арахисовым маслом и элегантного десерта из карамельного заварного крема до роскошного крабового мак-н-чиз (американская паста, макароны с сыром) и богатого рыбного рагу. Весь процесс снят очень подробно и красиво, чтобы привнести порцию комфорта и радости в жизнь телезрителей. По ходу программы Найджелла объяснит, где она черпает вдохновение для своих рецептов: от изучения своей коллекции старинных кулинарных книг и до обмена идеями в социальных сетях.

Спокойный, неторопливый подход Найгеллы и искреннее удовольствие от еды, которую она готовит, вдохновит зрителей на целый ряд кулинарных подвигов. Это лучшая домашняя кухня, сочетающая в себе простоту и инновации, чтобы приготовить незабываемую еду, которую, как следует из названия программы, мы будем хотеть готовить снова и снова.

Когда? С 4 марта по будням, 20.00.

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