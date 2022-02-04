Премьера новой итальянской комедии Паоло Костеллы «(Не)идеальные парочки» в кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о со-эксклюзивной цифровой премьере новой итальянской комедии Паоло Костеллы «(Не)идеальные парочки». Фильм от создателей итальянского хита 2010-х «Идеальные незнакомцы» будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра 14 февраля.

В центре внимания четыре супружеские пары, которые когда-то совместно обвенчались в церкви. Герои строили семью, радовались жизни, преодолевали тяготы и невзгоды. Но совершенно внезапно в их мир вторгся бюрократический казус. Стало известно, что священник, который когда-то обвенчал не один десяток пар… на самом деле не тот, за кого себя выдает. Согласно букве итальянского закона, брак, заключенный лицом, не уполномоченным делать это, считается недействительным.

Какую фамилию носить ребенку, рожденному «вне брака»? Как быть людям, которые в силу определенных причин развелись? Получается, что и развод нелегитимный — без него отец ребенка может не выплачивать жене и сыну алименты. Проблемы возникают одна за другой. Чтобы повторно провести свадебную церемонию, новый священник (на этот раз настоящий) объявляет месяц «проверки чувств». У семейных пар, ставших жертвами мошенника и бюрократической системы, есть один месяц, чтобы принять решение, действительно ли они хотят восстановить истинный брак.

Но это лишь первый слой сюжета, за которым создатели тщательно прячут второстепенные истории. Дело не только в том, что брак героев фильма то трещит по швам, то обретает «второе дыхание». У некоторых персонажей есть «скелеты в шкафу», которые постепенно вылезают наружу и становятся известны вторым половинкам. Смогут ли они совладать со своими тайнами и остаться верны своим принципам — вопрос, на который авторы картины ищут ответ вместе с актерами.

Главные роли в картине исполнили Клаудия Джерини, Эвридиче Аксэн, Ренато Скарпа, Каролина Крешентини, Амбра Анджолини, Филиппо Нигро и Клаудия Пандольфи. Режиссером проекта выступил Паоло Костелла — итальянский постановщик фильмов и сериалов из Генуи. Над сценарием ленты работали сам Паоло Костелла, а также Паоло Дженовезе — автор идеи и режиссер «Идеальных незнакомцев», одного из главных итальянских комедийных хитов 2010-х.

Узнать, чем для героев картины обернулся масштабный свадебный переполох, можно будет 14 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

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