ПРЕМЬЕРА! НОВЫЙ СЕЗОН «СКЛИФОСОВСКОГО»

31 января в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера девятого сезона культовой медицинской драмы «Склифосовский». К звездному составу актеров – Максиму Аверину, Марии Куликовой, Елене Яковлевой, Анне Якуниной, Нине Усатовой, Евгении Дмитриевой, Константину Юшкевичу, Андрею Ильину – присоединится Мария Порошина.

Гениальный врач – харизматичный Олег Брагин (Максим Аверин) уходит из любимого Склифа и устраивается хирургом в обычную поликлинику. Его супруга и теперь уже бывшая коллега Марина Нарочинская (Мария Куликова) устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись. Чтобы как-то отвлечься от семейных неурядиц, Марина переходит на работу в центр Бурденко по приглашению бывшего коллеги. Вячеслав Мартынов (Сергей Пиотровский) не скрывает, что хотел бы не только работать с Нарочинской, но и не против возобновить отношения. С Брагиным активно флиртует его новая начальница, главврач поликлиники Тамара Сперанская (Мария Порошина).

У бывших коллег Брагина жизнь не стоит на месте: Павлова (Елена Яковлева) благодаря чиновнику из Минздрава Аленикову (Игорь Гордин) снова становится завотделением Склифа. Но за свою услугу Алеников требует от неё полного подчинения. А когда из Израиля внезапно возвращается Кривицкий (Андрей Ильин), судьба ставит Павлову перед ещё одним выбором. Нина (Анна Якунина) получает диплом операционной сестры, а её место на посту приемного отделения занимает Ирина Фёдоровна Успенская (Нина Усатова). Для прохождения практики в Институт приходят трое интернов: Арина, Дима и Алекс. Каждый день молодым специалистам придется доказывать, что они достойны работать в Склифе. Неожиданные кадровые перестановки, судебные дрязги, катастрофа в метро, крупная автомобильная авария – в здании главного Института скорой помощи идет круглосуточная борьба за жизни пациентов.

Максим Аверин:

– Самое большое достоинство нашего проекта, который мы снимаем на протяжении 10 лет, в том, что он оценён профессионалами. Для меня это как орден. Потому что добиться экранной правды в такой профессии, как врач, хирург очень сложно. Я рад, что нашей команде во главе с режиссером это удается. И, конечно, для меня важно, что нашу работу по-прежнему ценят зрители. У нас есть своя аудитория. Это счастье – быть услышанными. А нам в свою очередь есть, что рассказать зрителям. Хотя за эти 10 лет мой герой пережил столько трансформаций, и я каждый раз думаю: «Что же еще с ним может произойти?» Но приходит новая тема, и мне снова интересно!.

Елена Яковлева:

– В новом сезоне моя героиня переживает много изменений и в карьере, и в личной жизни. Надломы в судьбе, любовный треугольник – Павлову поставят перед выбором. Вообще, ставить женщину перед выбором – это самое гадкое, что может быть в жизни. Но она подкидывает нам разные вопросы без конца, и зачастую сложно принять верное решение!..

Нина Усатова:

– Моя героиня сначала попала в Склиф, как пациент. Ирина перенесла операцию, у нее в жизни произошла трагедия. Как-то она обмолвилась Брагину, что ей нужна работа, и он помог ей устроиться в Институт скорой помощи. Это женщина, легкая на подъем, хозяйственник, никакой работы не боится! У нас в сериале всё как в жизни: на съемках консультанты-врачи, актеры очень правдиво играют. Я сама с большим интересом смотрела сериал. Скорая помощь даже в кино – это дурдом, бесконечно курсируют скорые, много суматохи. Наш замечательный режиссер Юля – командир, которая умело управляет всем этим дурдомом (смеется.) А если серьезно, я с огромным уважением отношусь к профессии врача, это настоящие герои! Рада, что теперь имею к ним какое-то отношение, хоть и в кино.

Режиссер Юлия Краснова работает на проекте со второго сезона:

– Мы со всей нашей творческой группой искренне делаем этот проект уже столько лет и очень его любим. Мне, как режиссеру, по-прежнему интересен доктор Брагин и его коллеги. Надеемся, что зрители будут продолжать смотреть «Склифосовского», и он им и дальше будет нравиться.

НОВЫЕ ЛИЦА (и не только)

В новом сезоне «Склифосовского» впервые появится Мария Порошина. Её героиня Тамара Сперанская – главный врач поликлиники, куда переходит Олег Брагин. Мария Порошина: «Образ Тамары мы с режиссером Юлией Красновой создавали вместе, тщательно продумывали черты характера. Она интеллигентная, смелая, с сильным характером, профессионал своего дела, но вместе с тем ранимая. Для меня было очень волнительно влиться в прекрасный коллектив «Склифосовского». Хотя я снова работала с любимым режиссером, с которой мы снимали сериал «Челночницы». Это очень важно, когда режиссер открывает в тебе что-то новое. Получается такой совместный творческий процесс, когда интересно и ему, и актеру, а, значит, будет интересно и зрителю!».

В Склиф приходит подкрепление – три интерна: Арина (Ольга Богомазова), Дима (Сергей Ходьков) и Алекс (Владимир Тяптушкин), но останется работать в Институте только один. Ника (Филипп Горенштейн) устраивает новеньким непростое испытание. В карьерной борьбе любые средства хороши…

По многочисленным просьбам телезрителей в сериал вернётся герой Андрея Ильина – хирург Кривицкий, который в конце восьмого сезона уезжает в Израиль. Но Кривицкого пришлось срочно «вернуть» в фильм из-за флешмоба, организованного поклонниками в соцсетях. Напомним, что это не первый раз, когда фанаты решают судьбу героев. После трагического финала третьего сезона, когда в руках Брагина оказывается бомба и слышен взрыв, поклонники атаковали создателей проекта требованиями вернуть Брагина к жизни. Так проект получил продолжение.

КАК СНИМАЛИ 9-Й СЕЗОН

Съёмки по традиции проходили в Москве и Подмосковье. Но в этом году группа отправилась в Нижний Новгород. Именно там снимали одну из самых масштабных и зрелищных сцен – катастрофу в метро. Этот эпизод стал испытанием не только для героев, но и для артистов и всей съёмочной группы. «В этом сезоне у нас было несколько непростых сцен. Одну из них снимали в 18-градусный мороз с участием настоящего служебного транспорта: МЧС, пожарных, скорой помощи. В кадре работали реальные работники спецслужб. Они были хороши, потому что выполняли свою задачу четко и быстро, так, как массовка бы не смогла – у них бы не было сил, например, разматывать тяжелые пожарные рукава или укладывать раненых. Снимались настоящие врачи и спасатели, и у нас получились прекрасные кадры», – рассказала директор картины Сабина Парунакян.

Не обошлось и без курьёзов. Постановочная автомобильная авария на северо-западе Москвы попала во все ленты новостей. Сообщалось, что на улице Исаковского столкнулись карета скорой помощи и два автомобиля. Пресс-служба московского Департамента транспорта факт происшествия подтвердила, однако позднее опровергла информацию. Очевидцы приняли это ДТП за реальное, начали не только снимать на видео и выкладывать в соцсети ролики. Некоторые неравнодушные прохожие пытались оказать помощь «пострадавшим». Сцена с аварией стала зрелищной, но не самой сложной частью девятого сезона «Склифосовского».

И ЭТО НЕ КОНЕЦ ИСТОРИИ!

Незадолго до премьеры девятого сезона в Москве стартовали съемки десятого, юбилейного сезона «Склифосовского». Так что зрителей ждет продолжение истории Олега Брагина и его коллег по Склифу.

Не пропустите! Новый сезон сериала «Склифосовский» – с 31 января в 21:20 на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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