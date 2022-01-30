Стартовали съемки второго сезона сериала «Записки отельера» для Okko

В основе сценария сериала – бестселлеры известного отельера Юниса Теймурханлы «Room service» и «Upgrade» о необычных историях из жизни отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, где и проходили съемки проекта.

Продюсерами проекта выступили Теймур Джафаров («В клетке», «Моя большая тайна», «Воронины»), генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев («Турецкий гамбит», «Доктор Лиза», «Эпидемия») и режиссер-постановщик Радда Новикова («Интерны», «Два отца и два сына», «Захватчики»).

Премьера первого сезона «Записки Отельера #Гельвеция» состоялась в Okko в мае 2020 года и вызвала высокий интерес у пользователей сервиса, что подтверждает уверенное попадание в Топ-10 по просмотрам среди сериалов по итогам года.

Сериал «Записки отельера» рассказывает историю Александра, который получает от отца-миллиардера Павла бутиковый люксовый отель. Это не просто подарок, но и попытка дать сыну возможность проявить способности, взять на себя хоть немного ответственности. Но Александр, дерзкий и совсем не простой герой, вопреки ожиданиям отца, становится «играющим на поле» владельцем, принимающим личное и непосредственное участие в активной жизни отеля.

Во втором сезоне зрителей ждут новые истории – смешные и трогательные, поучительные и грустные, но неизменно живые и яркие. А все секреты, как положено миру «индустрии гостеприимства», охраняющему наш сон и покой, надежно скрывают двери отеля. Но это уже совсем другая история…

«Второй сезон написан уже в большем хронометраже — серии по 20 минут каждая, соответственно, появилась возможность добавить глубину и раскрыть темы взаимоотношений героев. У главного героя Александра появится антагонист, которая захочет заполучить деньги и бизнес, и ни перед чем не остановится. События раскручиваются уже между Александром и тремя женщинами, в любовный конфликт замешен и отец, что усиливает тему спора «отцы-дети». Задача Александра остаться верным отцу, сохранить управление отелем за собой, а также все-таки выбрать между своими женщинами ту самую», – рассказывает режиссер проекта Радда Новикова.

«Проект изначально был достаточно экспериментальным, мы работали на зрителя, который бы мог насладиться контентом в пути, например, на учебу или работу. Сериал получил хороший отклик и в течение длительного времени занимал лидирующие позиции по количеству просмотров в Okko. Второй сезон мы уже делаем на более широкую аудиторию, с полноценными и драматургически более выстроенными сериями. Мы работали с различными командами сценаристов, чтобы сериал получился еще остроумнее. С учетом апгрейда второй сезон должен найти еще больший отклик у зрителей Okko», – говорит генеральный продюсер компании TeamFilms Теймур Джафаров.

Главные роли в сериале, как и в первом сезоне, исполнят Илья Коробко, Ирина Темичева, Кристина Убелс, Екатерина Зорина, Артур Ваха и другие. Также к кастингу присоединилась Анна Богомолова в роли антагониста главного героя. И, конечно, зрителя ждут новые звездные постояльцы отеля!

«Я безумно рад старту съемок долгожданного второго сезона! Он будет масштабнее и ярче, мой герой обретёт новые черты и повзрослеет. А раз серии в два раза длиннее, то и зрителей будет ждать в два раза больше интересного! Не пропустите премьеру нового сезона в Okko в этом году», – рассказывает исполнитель главной роли, актер Илья Коробко.

Премьера второго сезона сериала «Записки отельера» в Okko запланирована на вторую половину 2022 года.

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