Премьера оригинального сериала «Комплекс бога» в KION

3 февраля в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера оригинального сериала «Комплекс бога», который зайдет на территорию малоизученной темы – переживаний человека, который пытается преодолеть опасное влечение. «Комплекс бога» – это детективная драма и напряженный психологический поединок между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями.

Успешный бизнесмен Владимир Нестеров (Даниил Страхов) одержим навязчивыми мыслями и обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею (Кирилл Кяро), который гарантирует ему соблюдение закона о врачебной тайне, пока мысли пациента остаются только мыслями. В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина (Шамиль Хаматов), а следом находят тело второй девочки. Исчезновения девочек продолжаются… Психиатр подозревает Нестерова в убийствах и понимает, что не готов хранить «тайну исповеди». Он сообщает о Нестерове следователю СК (Михаил Тройник). Этот шаг становится роковым…

Каждый из героев этой полифонической истории одержим своим искушением, у каждого – свой «комплекс бога». История неумолимо движется к катастрофе, последствия которой придется устранять психиатру, чтобы самому разобраться, что на самом деле произошло и кто стоит за похищениями детей. И поможет ему в этом лучший друг пианиста Кости Зобнина - Бруно (Николай Шрайбер).

«Комплекс бога» – это история о столкновении мощных мужских характеров, в которой каждый герой одержим поиском своей правды.

Сценарий сериала написала Алена Званцова, известная по своим режиссерским и сценарным работам «Частица Вселенной» с Викторией Исаковой, «Норвег» с Евгением Мироновым. Также Алена Званцова была соавтором сценария популярного сериала «Оттепель» вместе с Валерием Тодоровским и фильма «Точка» вместе с Юрием Морозом.

Режиссером-постановщиком «Комплекса бога» стала Флюза Фархшатова («О чем говорят мужчины: Продолжение», «Спроси Марту»). Продюсерами сериала выступили Игорь Мишин, Максим Филатов, Александр Плотников. Креативный продюсер – Наташа Исакова. Производством сериала занимались KION и кинокомпания LOOKFILM.

Кирилл Кяро, актер:

– Герои сценаристки Алены Званцовой неоднозначны и лишены клише. Таких героев интересно изучать, а материал – скрупулёзно разбирать, чтобы в каждой строчке найти скрытый смысл. Кроме того, я был рад погрузиться в такую серьёзную, глубокую историю вместе с режиссером Флюзой Фархшатовой. Сериал «Комплекс бога» расскажет о дружбе и предательстве, о страхах и смелости, о вине и о презумпции невиновности, и все это на фоне улиц сытой и усталой Москвы, с ее успешными циничными жителями – разочарованными романтиками. Все они живут в предчувствии какой-то необъяснимой глобальной катастрофы, которая случится внутри каждого героя. Надеюсь, зритель, посмотрев наш сериал, в первую очередь задумается о себе, о своей жизни, взглядах и выборе.

Даниил Страхов, актер:

– Если судить о преступлении и наказании с колокольни моего героя Нестерова (пациента) – эта картина отнюдь не о возмездии или победе добра над злом. Кто и что тут ЗЛО? Надо еще посмотреть... Картина, скорее, о Несправедливости как Фатуме. Мир, в общем-то, таков. И человека судят и топчут сначала соплеменники, соседи, прохожие, – походя, а уже потом – система. Могу сказать одно – Нестеров довольно сильно врос в меня, и не могу сказать, что это было приятно. Другой вопрос, что уровень задач в этой работе был настолько прекрасен, – как цель, как недостижимость, – что я давно не испытывал такого трепета от работы с материалом.

Шамиль Хаматов, актер:

– Изначально мой герой может показаться эксцентричным музыкантом, наивным и не готовым принять реальность человеком. Однако вся его эксцентричность и наивность заканчиваются, когда у него пропадает дочь. Когда я читал сценарий, меня в первую очередь захватило то, насколько парадоксальные решения он принимает.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала:

– Я бы назвал «Комплекс бога» одним из самых смысловых проектов KION, при этом история, придуманная Аленой Званцовой – стопроцентно зрительская, умело жонглирующая жанровыми элементами. Объемные и чутко прописанные образы героев, крепко закрученная главная интрига, а также конфликты, которые от нее ответвляются, делают сериал любопытным миксом из зрительского развлечения и актуального высказывания о том, что такое справедливость, как на нашу жизнь влияет выбор, имеем ли мы право судить других людей.

Флюза Фархшатова, режиссер:

– «Комплекс бога» – история о нескольких героях, сведенных при чудовищных обстоятельствах. Не справившись с испытаниями, они теряются, возомнив себя «богами». Виртуозно написанный сценарий Алёны Званцовой – большое везение для режиссёра и актёров. После прочтения у меня не было сомнений, что его нужно превращать в кино. Кандидатуры актёров Даниила Страхова, Кирилла Кяро и Шамиля Хаматова возникли в ходе долгого кастинга, и, нужно отдать должное актерам, они приходили столько раз, сколько мы их просили. Я им очень благодарна за их спокойствие, работоспособность и желание сделать из этого материала хорошее кино. Визуальное решение сериала во многом навеяно корейским неонуаром, он получился ярким, цветным, но при этом сложенным из простых лаконичных кадров, в которых, в первую очередь, внимание заострено на актерах и их переживаниях.

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