«Вышка» и другие эксклюзивные премьеры от «Настрой кино!»

«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в феврале на канале «Кинопремьера».

1 февраля — «Вышка». Головокружительное зрелище, противопоказанное акрофобам! Две подруги-скалолазки застревают на вершине экстремально высокой телебашни. Как выжить на высоте 600 метров посреди пустыни, если путь вниз отрезан? Настоящий подарок для любителей напряженных сюжетов и неожиданных концовок. В главной роли звезда «Шазама!» Грэйс Фултон.

8 февраля — «Грозный папа». Российское комедийное фэнтези с историческим колоритом. Царь Иван Грозный отправляется в путешествие во времени, чтобы спасти от смерти своего сына с помощью волшебного гримуара и археолога-неудачника. В главных ролях — Кирилл Кяро («Пассажиры», «Эпидемия») и Евгений Гришковец.

15 февраля — «Месть земли». Фильм-катастрофа о неотвратимости стихии. Строительство скоростного туннеля в горах Китая приводит к грандиозному глобальному катаклизму. В центре истории — отец и сын, пытающиеся спасти родной городок от землетрясений и оползней.

22 февраля — «1941. Крылья над Берлином». Зрелищный отечественный боевик режиссера Константина Буслова («Калашников»). Фильм основан на реальном подвиге советских летчиков Балтийского флота: в начале Великой Отечественной войны им приказано нанести первые авиаудары по столице фашистской Германии. Одна из последних работ актера Сергея Пускепалиса.

Смотрите в феврале по средам в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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