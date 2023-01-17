Представлен дублированный трейлер первого в истории российско-ливанского художественного фильма «Гнев»

Компания-прокатчик Base development представила трейлер первой российско-ливанской картины «Гнев». Художественный фильм – лауреат и победитель международных кинофестивалей – 2 февраля 2023 года выходит в прокат в России и странах СНГ. Режиссер и сценарист – Марина Иванова Сурае, в команде картины – деятели кинематографа из Ливана, России, Франции и Германии, в том числе создатели фильма «Капернаум», лауреата премий «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и Британской киноакадемии.

Дублированный на русский язык трейлер показывает атмосферу и сюжет фильма, действие которого разворачивается в одной из деревушек Ливана и в его столице, Бейруте – городе, который называют Парижем Ближнего Востока. Главная героиня – молодая ливанка Ида из проблемной семьи – переезжает в Бейрут из глубинки и встречает успешного француза, который делает ей предложение. Но совместная жизнь складывается совсем не так, как ей представлялось.

Фильм российско-ливанского режиссера, сценариста и продюсера Марии Ивановой Сурае «Гнев» затрагивает проблемы, актуальные и для российского, и для ливанского общества, а в целом – общечеловеческие: взаимоотношения в патриархальной и современной семье, встреча и адаптация друг к другу людей разных культур и религий, потери и примирение с ними, уход от тяжелой реальности в разрушение личности, внутреннее сопротивление и собственная воля человека, который готов бороться за свое счастье и независимость.

– Тема встречи Востока и Запада, взаимодействия разных культур, различного и общего в людях особенно емко и точно раскрывается в Ливане – небольшой стране, в которой уживаются рядом 18 религий, культура патриархальная, традиционная, и современная, – подчеркивает Мария Иванова Сурае.

Съемки фильма проходили в течение 10 месяцев в период пандемии COVID-19, а также крупного взрыва в морском порту Бейрута и протестов в столице Ливана, что не помешало творческой группе успешно закончить картину.

Для российского зрителя «Гнев» – уникальная возможность ближе познакомиться с жизнью Ливана, показанной глазами современной девушки, выросшей в семье традиционного уклада и переехавшей в большой город. «Гнев» как первая российско-ливанская картина положит начало культурному сотрудничеству двух стран в области кинематографа.

Фильм «Гнев» – это режиссерский дебют Марии Ивановой Сурае в художественном полном метре после 16-летней работы продюсером. Мария была участником основного конкурса Каннского кинофестиваля с фильмом Sonuncu, получила приз от УВКБ ООН в РФ за фильм «Бежать от войны» и многие другие. Сейчас Мария Иванова Сурае работает на Ближнем Востоке в качестве режиссера, сценариста и продюсера документального и художественного кино.

В творческой группе картины – оператор с мировым именем Томмасо Форилли (оператор номинанта «Оскара»-2018 The Insult), художник-постановщик Хусейн Байдун (художник-постановщик фильма «Капернаум» – победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премий 2019 года «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и Британской академии), исполнительный продюсер Пьер Сарраф (сопродюсер «Капернаума», «В Сирии» – обладателя приза зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале – 2017, Warsha – номинанта на «Оскар»-2022), режиссер монтажа Веселла Мартшевски (монтаж в картине «Уроки фарси» – фильме-номинанте «Золотого орла» – 2022), композитор Алексей Айги («Орда», «Мата Хари»). Главные роли исполняют звезда французского и ливанского кинематографа Манал Исса и Орельен Шоссад – французский кино- и театральный актер.

У фильма «Гнев» богатая фестивальная история, он уже получил международное признание и зрителей, и критиков. Как отметил Пулитцеровский центр, «Это история любви, которая исследует отношения между Востоком и Западом»; «Российский режиссер Мария Сурае сняла фильм в Ливане на арабском и французском языках о восточной девушке с русским характером». Ливанская пресса называет картину феноменом современного кинематографа, фильмом, который разрушает стереотипы.

В 2023 году «Гнев» примет участие в Международном кинофестивале Fajr в Иране, который основан Министерством культуры Ирана. Кинофестиваль Fajr – самое важное кинособытие страны и представляет не только лучшие локальные работы, но и репрезентативную выборку фильмов со всего мира; это своеобразный мост между Востоком и Западом.

Премьера фильма состоялась на старейшем кинофестивале стран Африки и арабского мира – Карфагенском международном фестивале кинофильмов, Carthage International Film Festival – в Тунисе в 2021 году. Картина получила три награды Международного кинофестиваля мусульманского кино в Казани, приз за лучшую режиссуру на Ливанском международном независимом кинофестивале, приз за лучший полнометражный фильм Международного кинофестиваля Ouchy (Швейцария).

«Гнев» участвовал в конкурсных показах международных кинофестивалей «Сталкер», «Ясмин Хаммамет» в Тунисе, на международном фестивале женского кино в Бейруте, фестивале независимого кино в Ливане, швейцарском кинофестивале в Лозанне, фестивалей «Дух огня», фестивалях ливанского кино в Канаде и Австралии, арабского кино в Сан-Диего и других.

АртМосковия выступает информационным партнером фильма.

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