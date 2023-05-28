В сети Интернет представили постер и трейлер к анимационному фильму «ПРОСТО СУПЕР»

Компания «НМГ Кинопрокат» представила постер и трейлер к анимационному фильму «ПРОСТО СУПЕР» от создателей мультхитов «Тайна Коко», «Гадкий Я» и «Миньоны». Российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа и компания «Русский Репортаж» презентовали постер и трейлер к полнометражной анимационной ленте «Просто супер». Картина выйдет в широкий российский прокат 20 июля 2023 года.

Режиссёром анимационного фильма «Просто супер» выступил Расмус А. Сиверстен - один из ведущих мировых аниматоров, чьи работы не раз удостаивались внимания престижных международных индустриальных фестивалей (Берлинский и Шанхайский кинофестивали). Производством мультфильма занималась крупнейшая скандинавская студия Qvisten Animation, совместно с создателями таких мировых анимационных хитов, как «Тайна Коко», «Гадкий Я» и «Миньоны».

Картина «Просто супер» уже успела обратить на себя внимание международной аудитории, став участником официальной программы 73-го Берлинского международного кинофестиваля, а также завоевав приз зрительских симпатий на норвежском международном кинофестивале (TIFF).

Выполненный в технике 3D и соединивший в себе многообразие жанров от приключений до комедии, оригинальный анимационный фильм «Просто супер» рассчитан на семейный просмотр. Примечательно, что помимо развлекательной составляющей, данная анимационная лента несёт и образовательную функцию, затрагивая актуальные темы сегодняшнего дня, как идентификация себя в социальном мире, проблема завышенных ожиданий окружения и др.

Картина «Просто супер» расскажет историю 11-летней девочки Хедвиг, мечтающей быть похожей на своего знаменитого отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но в жизни она неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым посмеиваются одноклассники. Даже отец не верит в её способности. Своим преемником он хочет сделать ловкого и спортивного племянника Адриана. Сама же Хедвиг не сдается. С помощью эксцентричной бабушки, но втайне от отца она примеряет волшебный костюм. В нем заключена суперсила, справиться с которой не так-то просто.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.