Телеканал «СуперГерои» наполняет эфир новинками

В июне зрителей детского телеканала ждут сразу несколько премьерных проектов — четыре новых анимационных сериала, объединённых в один тематический слот! Смотрите новинки в эфире канала с 13:30 до 14:10.

«Папа Супергерой»

Анимационный сериал для детей 2-5 лет.

Режиссёры – Макси Валеро, Натали Мартинес. Производство — Wise Blue Studios, Испания. 26 серий.

Когда Папа приходит домой с работы, он преображается с помощью обычных кухонных предметов, и становится супергероем для трехлетней дочери Мио. В каждой серии Папа учит Мио как справляться с различными ситуациями, с которыми приходится сталкиваться каждому трехлетнему ребенку. Вместе с Папой Мио ищет ответы на разные вопросы: моют ли супергерои руки перед едой, почему супергерои не бросают мусор на землю, действительно ли супергерои храбры… И хотя Папа прикладывает все усилия, чтобы научить Мио чему-то новому, именно Мио в конечном итоге учит Папу, как решить проблему дня. Главный герой, с которым аудитория сериала идентифицирует себя, — это умный, активный, смелый, заботливый ребенок, который помогает Папе и делает все возможное, чтобы быть полезным.

Все сюжеты, ситуации, персонажи, локации, цвета были тщательно разработаны создателями сериала в соответствии с методикой когнитивного развития для детей дошкольного возраста. Цель проекта – познакомить малышей с окружающей средой, способствовать развитию эмоционального интеллекта и постижению универсальных ценностей.

«Енотки»

Семеро игривых и непосредственных енотиков живут в большой музыкальной шкатулке, которая представляет собой огромную игровую площадку.

Режиссёры — Анна Соловьёва, Светлана Тугайбей, Даниил Воропай. Производство – киностудия «Союзмультфильм». 26 серий.

В сериале есть элементы edutainment и мюзикла. Каждая из серий заканчивается озорной песенкой. Каких только игр не придумывают веселые енотки: они играют с шариками-тучками, варят идеальный суп, разбрасывают конфетти, устраивают соревнования в короне, перебрасываются воланчиком в бадминтоне… Вместе с енотками лето проходит весело и беззаботно.

«Чуч-Мяуч»

Анимационный сериал, созданный на основе стихотворения поэта Михаила Яснова. Режиссёры – Мария Вселенская, Катерина Савчук. Производство – киностудия «Союзмультфильм». 26 серий. Маруся и волшебный кот Мяуч живут в городской многоэтажке по соседству с «Магазином» диковинных вещей» Эммы Карловны. Удивительный дар Мяуча исполнять желания приводит друзей к невероятным приключениям. Чего только не вытворяют Маруся и Мяуч: то превращаются в мышей и пробираются в магазин Эммы Карловны, то ускоряют время, то оживляют экзотические цветы, то обзаводятся хвостами, то достают звезды с неба. С этой веселой компанией точно не придется скучать на каникулах!

«Цветняшки»

Развивающий сериал-мюзикл для малышей до 4 лет. Режиссёры – Гаянэ Охота, Марина Нефедова. Производство – Студия Platoshka. 52 серии. Проект создан командой аниматоров, детских психологов, педагогов и родителей. Направлен на всестороннее развитие малыша в игровой форме. Учитывает особенности детского восприятия. В волшебном альбоме капелек Цветняшек живут Курочка Коко, Цыплёнок Пи, Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок. Каждый из них в интерактивной форме развивает разные навыки малыша — социальные, интеллектуальные, физические, сенсорные, музыкальные, художественные. А родителям герои сериала подсказывают идеи для совместных игр с малышом. В сериале использованы простые геометрические формы и «чистые» цвета.

Официальный сайт телеканала «СуперГерои» – http://supergeroi-tv.ru .

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.