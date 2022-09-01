Группа «Алиса» установила рекорд российского краудфандинга

В ночь с 31 августа на 1 сентября на платформе Planeta.ru с результатом в 31,4 млн рублей завершился предзаказ нового, двадцать второго номерного альбома «Дудка» рок-группы «Алиса». Проект установил новый рекорд российского краудфандинга по итоговой сумме.

В предзаказе поучаствовали 5929 человек, а также сама платформа Planeta.ru в рамках программы «Планета поддерживает». Альбом на CD и двойном LP традиционно будет выпущен эксклюзивным тиражом, по количеству предзаказов. Участники крауд-кампании смогут послушать цифровую версию альбом 1 сентября, за пять дней до официального релиза.

«Результат нашего труда уважаемая публика оценила очень высоко. Я благодарен за колоссальное доверие и надеюсь, что этой работой мы никого не разочаруем», — сказал лидер «Алисы» Константин Кинчев.

«Алиса» уже неоднократно становилась рекордсменом российского краудфандинга. В 2016 году на предзаказах альбома «Эксцесс» было собрано 11,3 млн рублей, в 2019 году на предзаказах альбома «Посолонь» — 17,4 млн. В прошлом году кампания по предпродаже сольной пластинки Константина Кинчева «Белый шум» завершилась с результатом 23,1 млн рублей.

«Армия «Алисы» в очередной раз впечатляет своей мощью! «Дудка» стала новым рекордом российского краудфандинга. При этом музыканты не собирали деньги на запись, не ставили конкретную финансовую цель, а просто предлагали приобрести результат своего труда. Я очень рад, что успел купить свой экземпляр альбома, который снова станет раритетом сразу после выхода», — подчеркнул учредитель и сооснователь Planeta.ru Фёдор Мурачковский.

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