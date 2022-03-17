Шедевры музыки мира в концерте «МУЗЫКА ЛЮБВИ»

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«МУЗЫКА ЛЮБВИ» — лучшая музыка и любимые композиции мирового кинематографа в звучании: скрипки, рояля, арфы и контрабаса. Изящная, нежная и лёгкая программа на высоте 230 метров над вечерней Москвой!

В программе: OST «Titanic», OST «Game Of Thrones», OST «Professional», OST «Amelie», Sting, Enija и др.

Продолжительность музыкальной программы – 1 час 15 мин.

Когда? 20 марта 2022 года. Началов 20:00.

Где? 58-й этаж, Башня «Империя», Москва-Сити.

Больше информации по ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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