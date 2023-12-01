Завершились съемки драмеди «Дайте шоу!»

У Милоша Биковича в сериале собственного производства Иви «Дайте шоу!» одна из главных ролей — известного поп-исполнителя. Чтобы максимально вжиться в образ, актер попробовал себя в роли певца в реальной жизни — и выпустил свой первый трек «Танцуешь со мной».

По сценарию за эту композицию Кирилл Артемьев (герой Милоша) получает самую желанную музыкальную награду страны — «Золотой Граммофон».

По этой причине последний съемочный день проекта «Дайте шоу!» состоялся 29 ноября в столичном Крокус Сити Холле, на сцене которого в реальном времени проходила церемония вручения престижной премии. В течение нескольких месяцев трек «Танцуешь со мной» вирусился в социальных сетях и на музыкальных стримингах, после чего удостоился заветной статуэтки — все это оказалось частью масштабного съемочного процесса, результаты которого смогут оценить зрители.

В проекте снялись Милош Бикович, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Павел Ворожцов и другие. Создатели сериала построили настоящую студию телевизионного ток-шоу, где зрителей ждет встреча со звездными камео в качестве экспертов.

Производством сериала занималась Продюсерская компания INEY Production. Продюсерами проекта стали Андрей Золотарев и Алена Акимова, сценаристами выступили Дмитрий Литвиненко и Юлия Савенкова.