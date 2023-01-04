Все серии «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой представлены в KION

Исполнитель главной роли Данила Козловский признался, что роль в этом проекте стала одной из самых трудных в его карьере

Талантливый хирург Кирилл попадает в 13 клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него — показать себя с лучшей стороны и убедить руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в своей способности правильно определять — кто именно здесь «добро», а кто «зло». Постепенно, он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя.

Каждая серия — это история борьбы медиков за жизнь очередного пациента, одержимого новой демонической сущностью. Но диагностика не идеальна и, приготовившись встретить одного демона, врачи натыкаются совсем на другого, к борьбе с которым были просто не готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства «получения» болезни пациентами.

Шоураннером проекта выступил Андрей Золотарев, автор сценария таких кинохитов как «Притяжение», «Лёд», а также успешных сериалов «Триггер», «Мастер», «Вне себя» и многих других. Режиссер сериала Клим Козинский. Производством оригинального сериала онлайн-кинотеатра Иви занимались компании INEY Production и киностудия Team Films.

Данила Козловский, актер:

– «Сериал «13 клиническая», продолжая наше славное путешествие, теперь шагнул на KION, становясь все ближе к зрителям и все больше отдаляясь от своих создателей. Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и, одновременно, самых интересных профессиональных вызовов. И я уверен, что все, кто в той или иной степени, был причастен к этой истории, старались создать серьезный (хотя и развлекательный) жанровый сериал с захватывающим сюжетом и живым юмором, который бы отвечал интересам широкой аудитории, а не только интересам поклонников мистических и медицинских сюжетов. За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень. Я очень надеюсь, что «13 клиническая» - это именно такой рывок вперед и вверх.

Паулина Андреева, актриса:

– «13 клиническая» — это целый мир со своими правилами, ценностями, целями и даже со своим языком, касательно медицинской терминологии. По мне в сериале тонко соблюден баланс мистики и реальности, она затягивает, в это больницу веришь. Вряд ли захочешь стать пациентом, но доктором точно. Ведьмы и демоны почти неотличимы от обычных представлений о человеке. А что есть норма изначально, это уже вопрос к зрителю, какие выводы он сделает.

Андрей Золотарев, автор сценария:

– «13 клиническая», без преувеличения, наш любимый проект. Создавать этот странный мир - было безумно интересно. Кажется, у нас получилась одновременно пугающая и притягательная история, в которую хочется возвращаться, разбирая чужих демонов и узнавая собственных. Но теперь еще важно доказать себе, что мы не одни такие сумасшедшие: а для этого нужно «заразить» нашей историей как можно больше людей. Я жутко рад, что сериал про секретную больницу в лице KION обрел новую площадку, где к нам присоединятся новые зрители.

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