Премьера спектакля «Клеопатра» Владимира Качесова в постановке основателя театра «Кремлёвский балет» Андрея Петрова

21 сентября 2023 года в Большом зале Государственного Кремлёвского Дворца пройдет премьерный показ спектакля «Клеопатра» Владимира Качесова в постановке основателя театра «Кремлёвский балет», народного артиста России Андрея Петрова (1945-2023).

Марк Антоний – Даниил Росланов, Клеопатра – Олеся Росланова

«Клеопатра» В. Качесова в постановке А. Петрова - это яркий, драматичный и во многом неожиданный для зрителя спектакль. Он наверняка не оставит равнодушными ни тех, кто интересуется событиями древнего мира, ни почитателей великолепной Клеопатры - одной из самых харизматичных и загадочных персон в мировой истории. Последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев широкой публике известна, прежде всего, историей своей любви - сначала в ее жизни был громкий роман с Гаем Юлием Цезарем, а после - с римским полководцем Марком Антонием. Между тем, далеко не все знают, что Клеопатра была не только эффектной, обольстительной женщиной, сводившей с ума лучших мужчин своего времени, но и незаурядной правительницей, заботившейся о процветания родной страны. И вот как раз на этот аспект её личности, в первую очередь, обращает внимание хореограф-постановщик.

«Обычно Клеопатру представляют этакой женщиной вамп, но на самом деле всё не так просто. Она была видным государственным деятелем, мудрым политиком, при котором Египет на протяжении 20 лет оставался независимым государством. И романы с Цезарем и Марком Антонием - а это были совершенно разные отношения - помогали Клеопатре укреплять позиции своей страны. И эта линия меня очень заинтересовала», – говорил о своём видении Клеопатры Андрей Петров.

Действие балета поочередно разворачивается то в Александрии, в знаменитом Дворце Птолемеев, то в Риме, куда Цезарь-триумфатор привозит Клеопатру и наследника Цезариона и где сам он падёт от рук заговорщиков. Вниманию зрителей предлагаются масштабные картины сражений, парадных шествий, пиров. А ещё - мистические эпизоды обращения Клеопатры к богам – покровителям Египта, которых она просит указать ей путь и приоткрыть завесу над будущим. И, разумеется, красивейшие, полные страсти и психологически точно выверенные любовные дуэты египетской царицы с Цезарем и Марком Антонием - это действительно эмоционально две совершенно разные истории, и потому для каждой хореограф-постановщик находит свои, особые, пластические выразительные средства, позволяющие убедительно передать нюансы взаимоотношений, складывающихся между партнёрами.

Финал истории о Клеопатре, как известно трагичен, но и здесь в новом спектакле зрителя ждёт небанальный и по-настоящему философский финал, напоминающий о том, какие ценности в мире действительно являются непреходящими, и заставляющий задуматься о том, что на самом деле является поражением, а что триумфом человеческого духа.

«Клеопатра» - последняя постановка Андрея Борисовича Петрова, которую он успел подготовить к премьерному показу.

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кондрашев.

В партии Клеопатры - прима-балерина театра «Кремлёвский балет» Олеся Росланова. Главные мужские партии в спектакле исполняют премьеры театра «Кремлёвский балет» Михаил Евгенов (Гай Юлий Цезарь) и Даниил Росланов (Марк Антоний). В образах богов Древнего Египта предстанут лауреат Международного конкурса Анастасия Тетерина, лауреат Всероссийского конкурса Ксения Хабинец, Амир Салимов, Пётр Горбунов.

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