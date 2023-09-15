Выставка под кураторством Алексея Масляева станет первой для галереи, наследующая деятельности известной Shaltai Editions. В камерном пространстве в стенах Гостиного Двора представлены работы классиков российского современного искусства наряду с перспективными художниками молодого поколения. В экспозицию вошли тиражные работы из знаменитых папок «Нового Архива Тиражного Искусства», созданные авторами (Алексей Пивоваров, Хаим Сокол, Павел Пепперштейн, Таус Махачева, группы МишМаш и др.) во времена Shaltai Editions, а также графические работы новых для Set Projects художников, среди которых Виктор Жданов, Николай Куняев, Артур Самофалов, Екатерина Бровкина и др.

Название выставки — «Боже, дай мне знак» — указывает на ироничное восприятие значимости художественного события для галереи. Может ли успешность выставки, которой (пере-)открывается институция, выступать «гарантом» ее радужных перспектив на арт-рынке? Способен ли выставочный проект свидетельствовать о ее безоблачном будущем?

Впрочем обращение к искусству в его знаковом представлении не обязательно оборачивается поиском тайных и явных знаков мистической, сакральной природы. Искусство является знаковой системой, потому что представляет собой определенным образом устроенную совокупность знаков. Работы на выставке «Боже, дай мне знак» побуждают поразмышлять, что именно считать знаком в конкретном изображении?

«Я уверен, что деятельность Set Projects и так будет непосредственно влиять на российскую систему искусства. Присутствующее же в названии желание оказывать влияние на действительность посредством действий и/или мыслей символического порядка скорее сигнализирует о магическом мышлении, оказавшемся широко затребованным российским обществом в ситуации утраты ориентиров и рациональных способов объяснения происходящего», - говорит куратор проекта Алексей Масляев.

Даты выставки: 16 сентября – 1 ноября 2023 года

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.