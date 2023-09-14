Московский Лицензионный Саммит – новые возможности для бизнеса

В столице состоялось главное лицензионное событие осени – Московский Лицензионный Саммит, на котором традиционно встретились специалисты в сфере лицензирования брендов – как из отечественных, так и международных компаний. В этом году саммит прошел уже в 8-й раз, собрав рекордное количество участников – 568. В ходе деловой программы обсудили предпочтения потребителей, новые законы и последние бизнес-тренды. Также у каждого желающего была возможность получить исчерпывающую информацию по теме лицензирования или провести переговоры с правообладателями брендов и обменяться деловыми контактами.

В саммите приняли участие такие компании как CТС Медиа, 0+ Media, B4R, Газпром-медиа холдинг, ГК «Рики», киностудия «Союзмультфильм» и многие другие. В рамках мероприятия прошла сессия с участием крупнейших fashion-сетей: на ней обсуждали особенности ведения бизнеса в мире моды. Также здесь были представлены новые проекты от анимационной компании «Ярко»: впервые в рамках саммита были показаны трей­ле­ры се­ри­алов «Шушума­гия» и «Жи­вой га­раж», премьеры которых состоится уже в этом году.

В рамках питчинга анимационных проектов на саммите прошла презентация совместного уникального проекта BY & Олега Роя – Вселенная «Российские супергерои». Презентацию лично провел автор и генеральный продюсер - Олег Рой. Посетителям саммита была анонсирована концепция Вселенной, произошло знакомство с заглавными персонажами, первой линейкой бренда и дальнейшими планами развития. «Захватывающие истории и неожиданные сюжетные повороты центральных персонажей Вселенной: Яги, Пересвета, Зари, Конька, Лешего, Ермака, Кощея, Василисы, Горыныча оживают с использованием новейших методов графики и анимации. «Российские супергерои» будут представлены в таких суперпопулярных у детей и молодёжи формах, как комиксы, анимационное кино и видеоигры», - отметил автор проекта.

Мероприятие состоялось при поддержке Агентства креативных индустрий (АКИ), Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы и Ассоциации анимационного кино (ААК).

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