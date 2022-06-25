Премьера спектакля «Питер Пэн и Венди» в Театре кукол им. С. В. Образцова

Театр кукол С.В. Образцова завершает свой юбилейный 90-й сезон еще одной яркой премьерой – главный режиссер Борис Константинов выпускает на основной сцене спектакль-притчу по повести Дж. Барри о мальчике, который не хотел взрослеть, и девочке из добропорядочного английского семейства. Смеясь и играя, Венди вместе с братьями улетают из дождливого Лондона вслед за Питером Пэном на Остров, которого нет. В волшебном мире фей и русалок, отважных индейцев и пиратов их ждут невероятные приключения, сражения и опасности.

Но режиссер Борис Константинов по-новому расставляет акценты в известной сказке. Спектакль называется «Питер Пэн и Венди», но третьим главным героем тут становится Мама, которая всегда ждет своих детей и оставляет для них окно открытым в любую погоду. Каким бы заманчивым и чудесным не казался таинственный Остров, потерянным мальчишкам, живущим дикарями меж корней деревьев, не хватает ласки и заботы, не хватает мамы, которая бы подтыкала им на ночь одеяла и рассказывала сказки.

«Мне близок Джеймс Барри тем, что он разговаривает с детьми на серьезные, взрослые темы без заискивания и сюсюканья, вкладывая в этот разговор много личного. И в то же время – шалит и хулиганит, как Питер Пэн. Ведь у каждого взрослого есть часть души, неподвластная времени – благодаря ей он свободен, молод и безмятежен», – говорит Борис Константинов.

В постановке задействованы разные виды кукол – тростевые и планшетные, маски и тантамарески. Художник Росита Рауд создала динамические многоуровневые декорации, а музыка Альбины Шестаковой, подарившей каждому герою свой лейтмотив, прозвучит в живом исполнении. А вот как будет решен полет Питера Пэна – это секрет, который будет открыт только на премьере.

Когда? 21 июля 2022 года. Начало в 17:00.

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