ВОЗРОЖДЕНИЕ – ВОЗВРАТ К КРАСОТЕ или МАНИФЕСТ ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА БЕРИДЗе

Сегодня как никогда остро встали вопросы: по какому пути развития пойдёт Человечество? Как будут развиваться Культура и Искусство? Чтобы ответить на эти вопросы, в первую очередь, надо оставить в прошлом эпоху ненавистного Постмодерна, который привёл нас к плачевному результату. То была эпоха, воздвигнутая на отрицании красоты. На идее, которая до сих пор витает в кругах «знатоков» и критиков искусства: живопись умерла, закончилась, а все, что можно было, уже нарисовано.

Эпоха Постмодерна характеризуется разделением Художника -творца и его произведения. Говоря языком теоретиков, все есть Искусство и любой человек может быть художником. Это значит, что настоящий автор умер, персональный стиль невозможен и не нужен. Нет ничего нового, все уже сделано, все является повторением (ремиксом) или в лучшем случае иронией.

Чтобы ответить на поставленные вначале вопросы, необходимо понять значимость Живописи. Не только в истории искусства, но и в истории Человечества! Живопись - единственный инструмент, чтобы хронологически «писать» историю нашего пребывания на Земле. Самый эффективный способ отобразить развитие Человечества. Начиная с наскальных рисунков, заканчивая современными шедеврами. И все потому, что живописи не нужен перевод. Она понятна на всех языках.

Что произошло? Почему мы перестали верить в искусство? Я отвечу. Искусство стало товаром. В угоду рынку. Все стало Искусством, но Искусство не стало всем! Сегодня любой ремесленник возведён в ранг Художника. Возникла дисгармония, дисбаланс между материальным и духовным. Люди забыли, что пришли на эту Землю, чтобы стать более духовными, а не для того, чтобы купить машину, дом и телевизор. Мы живем в эпоху подмены ценностей, где сметены все ориентиры и базовые понятия предшествующих эпох о красоте.

Красота бесконечна, как и наша Вселенная! Красота, наше видение Красоты и ее понимание - высшее Благо, дарованное Человеку свыше. Только Искусство - истинное Искусство - может помочь человеку подняться, вырасти и стать более духовным, приблизиться к своему Творцу. Один из самых известных протагонистов постмодерна Марсель Дюшамп, предрекал через 100 лет возврат Живописи на своё главенствующее место. Но он сам же и бросил вызов обществу, всем законам красоты и подлинного искусства, представив писсуар как произведение искусства. Так же поступили его единомышленники и продолжатели его идей, которые придумали Концептуальное Искусство.

Но красоте не нужна концепция, аннотация или объяснение. На протяжении веков люди были способны увидеть истинную красоту и любоваться шедеврами без объяснения концепции произведения. Ни один человек не чувствовал себя глупцом перед шедевром, потому что истинная божественная красота сама внятно говорит со зрителем.

Я, Александр Беридзе, художник-визионер, провозглашаю новую Эру, новый виток в спирали развития Искусства. Я провозглашаю Возврат к Красоте. Возврат к истинной Красоте, которую мы знаем, ещё начиная с античной эпохи и до начала эры Постмодерна. Возврат к красоте, которую воспевали разные поколения гениальных художников. Возврат к красоте художественного кадра, жеста, композиции, цвета, формы - всего, что мы видим в деталях и в совокупности художественного произведения.

Художник неотделим от своего произведения, потому что он вкладывает в него частичку себя, своей души. Именно она остаётся в произведении на века и радует глаз и душу многих поколений зрителей. Пришло время изменить существующую парадигму и провозгласить Renaissance, Возрождение, как это уже было в истории искусства. Все в нашем мире развивается по гегелевской спирали. Все циклично поднимается с каждым витком на уровень выше.

Вспомним, живопись на английском языке звучит, как «fine art», на французском - «beaux arts», на итальянском - «belle arti». Fine, beaux, belle - везде есть слово Красота. Я призываю вернуть искусству это прекрасное значение. И пусть истинная красота всегда будет ориентиром для творцов. Мы много раз слышали выражение: «красота спасёт мир». Но кто спасёт Красоту? Это наша задача. Настало время провозгласить новую эру в искусстве, Эру Возврата к Красоте, которая даст толчок к изменению общества.

Я призываю всех, кто разделяет мои идеи и устремления, присоединиться к этому Манифесту. Художники и Творцы всего Мира, объединяйтесь под знаменем Божественной Красоты! Сегодня мы пишем историю пребывания Человека на Земле, так давайте же вместе напишем одну из самых красивых глав в Истории Искусства и Человечества!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.