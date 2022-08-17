Музыкальный спектакль «Песни перелетных людей» представили в Доме Актера на Арбате

Музыкальный спектакль «Песни перелетных людей» — размышление для самых близких. Это несколько историй об отъезде из России выдающихся людей русской культуры в начале прошлого века. События этих опальных гениев стали личной трагедией, которые поделили их жизнь надвое, показаны ярко и экстравагантно. Спектакль «Песни перелетных людей» получил президентский грант на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий и после показов в Москве, проект проедет с гастролями по Краснодарскому краю и Крыму.

Спектакль был задуман в прошлом году и посвящен 100-летию отправки «философских пароходов» из России, когда из страны выслали тех, кого советской власти «расстрелять не было повода, но терпеть было уже невозможно». Таких как — философы Иван Ильин, Николай Бердяев, Семен Франк, художники-эмигранты – Марина Цветаева, Иосиф Бродский, Марк Шагал и еще целый ряд выдающихся деятелей искусства. Именно их стихи, проза, дневниковые записи стали основой «Песен перелетных людей». Знакомые многим строчки весьма нестандартно: они становятся мини-шоу или музыкальными композициями, исполненными в современной манере. Воспоминания о голодной России из дневников Марины Цветаевой авторы подали как ток-шоу. Речь Иосифа Бродского во время его выступления на вручении Нобелевской премии в ритме танго. «Можно вернуться на место преступления, но нельзя вернуться на место прежней любви» – в ответ на вопрос, не собирается ли он приехать в Россию.

Автор идеи и сценария «Песни перелетных людей» – поэт Влад Маленко, основатель Московского театра поэтов и худрук Государственного музея Сергея Есенина. Режиссер и актеры спектакля – это давно сложившаяся команда: все артисты проекта – сотрудники театра «Мастерская театральных ремёсел» под руководством Андрея Щукина и его же бывшие ученики по эстрадному факультету ГИТИСа. Ведущий актер Аскер Бербеков – победитель 8 сезона шоу «Голос», Роман Сарнацкий – профессиональный саксофонист и кларнетист, театральный и цирковой композитор, две героини Анна Киселева и Анастасия Слепченко – известные актрисы дубляжа и замечательные певицы. Этот квартет вытворяет на сцене нечто феерическое и мультижанровое, понятное всем поколениям: они танцуют, поют, играют – каждый на нескольких музыкальных инструментах: от пианино и баяна до электрогитар и музыкального планшета. Роман Сарнацкий превращает стихотворение Иосифа Бродского «Бабочка» в зажигательный и очень органичный рэп, виртуозно играя повторяющимися звуками. И даже картавость Бродского используется для усиления эффекта и прекрасно ложится в ритм

Форма спектакля подчеркивает сюрреалистичность того, что произошло с лучшими людьми русской культуры, вынужденно оказавшимися за ее пределами. Вынужденное веселье всегда прикрывает звенящее отчаяние. Все главные вопросы остаются незаданными и остаются для внутренней работы зрителю, провоцируя его на серьезные размышления.

«Мы не действовали по отмашке, не опирались на конъюнктуру, – говорит Влад Маленко. – Замысел спектакля возник гораздо раньше, чем произошли последние события. Марина Цветаева, Александр Вертинский, Марк Шагал, Иван Бунин, Иосиф Бродский – все они любили свою родину. Но однажды оказались в некоем духовном терминале, перед выбором. И они все остались верны родине и вернулись в нее своим творчеством, несмотря на то, что физически оказались вне России».

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