Премьера спектакля театра «Кремлёвский балет» «Продавец игрушек» в Государственном Кремлевском Дворце

Рождественская сказка или философская притча? Сказание о природе человеческого счастья или история о беззаветной любви? Возможно ли объединить все это в балетной постановке для всей семьи?

Безусловно, да! Глубокий текст Виктора Добросоцкого, выразительная музыка Алексея Шелыгина и полет высокой хореографии сплелись воедино в удивительной истории о французском продавце игрушек, обретающем счастье и смысл жизни на родине своих предков – в России. Современный балет, который непременно станет новым символом новогодних чудес. Да-да, они все-таки случаются!

Приключения Николя Берски – потомка старинного русского дворянского рода, который живет в Париже вместе с матерью и работает продавцом в магазине игрушек – захватывают каждого, кто любит разгадывать тайны прошлого. Герой отправится в далекую Россию на поиски сокровищ своего прадедушки. Заброшенная усадьба, множество испытаний и загадок, секреты прошлого и, конечно, светлая всевластная любовь – из этого соткана волшебная история продавца игрушек.

«Пересказать языком хореографии роман Виктора Добросоцкого «Продавец игрушек» – задача не простая, но крайне интересная. Приступая к постановке балета по этому произведению и учитывая философские смыслы, заложенные в него автором, я был сосредоточен на основных сюжетных линиях. Главной стала история любви героев в настоящем. А через образ предка рода князей Берских протянулась связь между прошлым и будущим персонажей», — Андрей Петров, народный артист России, художественный руководитель – главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет»

Мир фантазий и мир реальный – есть ли грань между ними? Неужели каждый из нас – игрушка во власти жизненных перипетий? Легкий и игровой характер балета покоряет взрослых и юных зрителей глубиной семейных ценностей, значимости памяти предков, связи поколений в судьбе каждого человека. Чтобы добро и любовь восторжествовали, героям необходимо многое осознать.

Балет «Продавец игрушек» – уникальное явление в современной хореографии. Это квинтэссенция эталонного русского классического балета, редкой мелодичности современной музыки и увлекательного современного сюжета, что дарит неповторимое чувство гармонии и радости от соприкосновения с самыми светлыми нотками рождественского счастья, очищающего душу от суеты и проблем повседневности.

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Сергей Кондрашев.

Либретто Виктора Добросоцкого по мотивам одноимённого романа. Хореограф-постановщик – народный артист Российской Федерации Андрей Петров. Дирижёр – заслуженный артист России Сергей Кондрашев. Художник-сценограф – заслуженный деятель искусств России, лауреат Премии Москвы Григорий Белов. Художник по костюмам – Ольга Полянская. Ассистенты хореографа: заслуженная артистка России Жанна Богородицкая, заслуженный артист России Валерий Рыжов. Оркестровая редакция Владимира Качесова.

Когда? 10 ноября.

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