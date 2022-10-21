В Горках Ленинских открыли музейную программа «Ученье – свет» и выставку «Школьный путь»

В Музее крестьянского быта, входящего в музей-заповедник «Горки Ленинские», открыты новая музейная программа «Ученье – свет» и выставка «Школьный путь».

В рамках программы «Ученье – свет» каждый желающий может попробовать себя в каллиграфии, вспомнить или научиться письму школьной перьевой ручкой.

На новой выставке «Школьной путь», которая является частью музейной программы «Ученье – свет», представлены раритеты из фондов музея, а также уникальные вещи из частных коллекций: свидетельство уездного училищного совета 1902 г., писчий прибор конца XIX в., школьная форма 1970-х гг., ранец периода времён Карибского кризиса с надписью на разных языках «Миру – мир», неотъемлемая часть детского летнего досуга – гербарии 1950-х гг.. Простые предметы, окружавшие школьника: тетради, игрушки, популярные журналы «Костер», «Пионер» «Весёлые картинки», дадут возможность каждому посетителю Музея крестьянского быта почувствовать школьную атмосферу середины XX столетия.

Программа предназначена для возрастной категории 7+, в том числе школьных групп и создана в рамках Года культурного наследия народов России.

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