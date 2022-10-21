Премьера беззвучного терапевтического спектакля «Гейша»: как рассказать обо всем, не произнеся ни слова

30 октября на сцене Дворца культуры РУТ вниманию зрителей будет представлен пластический терапевтический спектакль «Гейша», который приоткроет завесу тайны этих столь привлекательных девушек. Он уникален и абсолютно не похож на другие, ведь актрисы говорят на языке тела, совершенно не используя слов.

Секреты очарования гейш всегда были интересны людям. Куртизанка или великая актриса со множеством навыков? Она танцует так, что все с жадностью следят за каждым движением, поет так, что птицы замирают, чтобы услышать ее. Она знает несколько языков, поддержит любой разговор и завораживает даже самую искушенную публику. Режиссер-постановщик, балетмейстер, танцевально-двигательный терапевт, психолог, Миссис Россия-2011 Татьяна Вещикова, благодаря силе искусства, смогла передать истинную тягость жизни этих одновременно прекрасных и столь же несчастных женщин.

«Мои спектакли отличаются от всего, что вы видели. Новая работа посвящена 7-ми смертным грехам. Актрисы каждой клеточкой своего тела чувствуют, что же значит этот грех, испытывают его влияние на себе и доносят зрителям, при этом не произнося ни единого слова, но погружая в атмосферу, чувства, эмоции и особенное состояние каждого зрителя, побуждая внутренний многогранный диалог с собой», — прокомментировала Татьяна Вещикова.

Эмоции и чувства, которые переживут на сцене героини, будут выглядеть правдоподобно и не наиграно, благодаря тому, что участники – это не профессиональные актеры, а обычные люди.

«Во время репетиций мы не просто ставили сцены, но и учились избавляться от комплексов, раскрывать таланты и любить свое тело. Прошло уже 5 постановок на сценах Московских театров, в которых было задействовано 100 прекрасных девушек от 20 до 65 лет. Эти люди никогда не выступали на профессиональной сцене ранее, но, несмотря на это, спектакль получился превосходным и точно не оставит зрителя равнодушным»,- поделилась Татьяна Вещикова.

Спектакль разрушает не просто общее впечатление о гейшах, но и взгляды на привычные вещи. Девушки становятся более раскрепощенными и начинают принимать себя такими, какие они есть.

По традиции, после заслуженной порции оваций, у гостей появится возможность познакомиться с актрисами поближе и поделиться своими впечатлениями об увиденном. Все это будет сопровождаться приятной музыкой, вкуснейшими закусками и напитками на фуршете.

Это эксклюзивный спектакль проекта, который уже покорил сердца многих людей и точно заслуживает внимания. Зрителей ожидает погружение в атмосферу искусства, музыки и танца.

Когда? 30 октября в 19:00.

Где? Дворец культуры РУТ, Адрес – ДК МИИТ, Новосущевский пер., д. 6, стр. 1.

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