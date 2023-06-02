Премьера в «Москвариуме» : Шоу на воде «Буря. Остров волшебства»

1 июня в «Москвариуме» состоялся премьерный показ нового шоу-мюзикла на воде - «Буря. Остров волшебства» по легендарной пьесе великого драматурга Уильяма Шекспира.

Первыми в Международный день защиты детей шоу увидели подопечные 23 некоммерческих организаций, среди которых - фонды «Подари жизнь», «Дом с маяком», «Я есть», «От всего большого сердца» и многие другие. Всего от НКО зрителями стали около 2000 человек. «Москвариум» традиционно поддерживает активности, направленные на привлечение внимания к социально-значимым вопросам, в том числе к важности инклюзивного развития и создания среды равных возможностей. День защиты детей - это прекрасная возможность подарить детям незабываемые впечатления и положительные эмоции.

Масштабная постановка в современном прочтении известного российского режиссера Юрия Квятковского представлена в уникальном жанре, сочетающим в себе лучшие традиции театрального перформанса и современные технологии мирового уровня.

В шоу задействованы более ста артистов разных жанров, живой вокал, потрясающие костюмы и спецэффекты, захватывающие дух номера акробатов и воздушных гимнастов. Оригинальная авторская музыка создана специально для шоу «Буря. Остров волшебства» композитором-неоклассиком Николой Мельниковым, и охватывает десяток различных музыкальных жанров от хип-хопа до электроники.

Масштаб зрелищных декораций и спецэффектов поражает: яркие проекции, падающий с высоты 15 метров столб воды, парящий над сценой восьмиметровый стол и многое другое. Кроме того, специально для шоу «Буря. Остров волшебства» было создано более 300 оригинальных костюмов и масок.

«Мюзикл на воде — сам по себе уникальный жанр, который редко встречается в мировом репертуаре. Мюзикл на воде по Шекспиру — еще большая редкость. Выбор жанра был обусловлен местом действия пьесы — события разворачиваются на острове и на воде. Возможности «Москвариума», включая рекордную по размерам чашу бассейна глубиной 14, длиной 50 и шириной 30 метров, позволяют нам воссоздать этот мир куда полнее и богаче, чем на привычных театральных сценах. Наше представление понравится широкому кругу гостей: от родителей с детьми до молодой прогрессивной аудитории, ведь мы разрабатывали шоу «Буря. Остров волшебства» для всех. Это классика, рассказанная увлекательным языком», — поделился генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

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