В Московском областном театре драмы и комедии пройдет Всероссийский семинар-лаборатория «Авторская сцена»

С 3 по 12 июня в Московском областном театре драмы и комедии пройдет 36-й Всероссийский семинар-лаборатория «Авторская сцена», проект Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Художественным руководителем выступит ректор ГИТИСа, кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств РФ, театральный критик Григорий Заславский.
В Ногинск приедут талантливые драматурги и режиссеры из Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Москвы, Екатеринбурга. Участники создадут шесть эскизов спектаклей с участием актеров Мособлдрамы. Для постановок могут быть использованы разные локации театра – от сцены до уличных пространств.
Увидеть постановки эскизов зрители смогут с 10 по 12 июня.
«Проект «Авторская сцена» помог многим драматургам выйти на профессиональную сцену, а театрам обрести своего автора, сотрудничество с которым часто продолжается не один год. «Авторская сцена» нужна отечественному театру – это бесспорно», – подчеркнул председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.
«Вместе мы создаем уникальное творческое пространство, возможности для сотрудничества драматургов и режиссеров, которые готовы привносить свежие взгляды в отечественное театральное искусство. Проект ежегодный, ранее проходил на театральных площадках Нижнего Новгорода, Ярославля, Рязани, Калининграда и других городов. Наш театр за свою практически вековую историю собрал лучшие традиции, находясь в постоянном творческом развитии. Участники семинара смогут окунуться в уникальную атмосферу Мособлдрамы», – сказал художественный руководитель, режиссер Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко.
Для участников состоятся образовательные лекции и творческие семинары. В программу войдут встречи Григория Заславского с драматургами, лекции о современном российском театре.
С авторской лекцией выступит театральный критик, историк театра Римма Кречетова. Темой послужат взаимоотношения современного автора и театра.
Участие в программе семинара примет театровед, кандидат искусствоведения Борис Цекиновский.
Руководитель семинара – заведующий отделом драматургии театральных деятелей Российской Федерации, театровед Ольга Новикова.
В рамках офф-программы состоится актерская читка пьесы питерского автора Алексея Платонова «Птицы», которую представит режиссер Иван Чумаченко.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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