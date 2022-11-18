В первом креативном кластере столицы открывается театр «Маска»

В Московском дворце молодежи открывает двери для зрителей театр «Маска». Церемония открытия состоится 24 ноября. Это второй полноценный многофункциональный театральный зал под крышей МДМ.

Для любителей исполнительского искусства МДМ давно известен как сцена, на которой проходят мировые премьеры мюзиклов. Теперь под его крышей функционируют уже два театра, превращая Дворец молодежи в Хамовниках в эпицентр культурной жизни столицы.

В августе этого года Московский дворец молодежи первым в столице получил статус креативного кластера. И сегодня в истории МДМ открывается новая страница – здесь будет реализован современный театральный проект Столичного Цеха Деятелей Культуры и Директорской ложи театров Москвы – «Театр театров Маска».

Новая театральная сцена на 610 мест станет вторым домом не только для многих известных московских театров, но и гастрольной площадкой для региональных трупп, открывая москвичам и гостям столицы лучшие традиции русского сценического искусства. Калейдоскоп знаковых постановок столичных и региональных театров на одной площадке познакомит зрителей со всем разнообразием современного исполнительского искусства.

Театр «Маска» стал также воплощением лучших традиций российского меценатства. Это первая за более чем столетие сцена в России, построенная исключительно на частные средства. Несмотря на пандемию и санкционные ограничения, коллективу энтузиастов-основателей театра удалось всего за полтора года создать храм искусств, который, по признанию специалистов, является настоящей жемчужиной архитектуры и дизайна.

Над акустическими решениями и техническим оснащением площадки работали специалисты Большого театра, театра Нации и Ленкома. Его интерьер отражает современное прочтение стиля модернизм, в котором и было построено в 1987 году здание МДМ, в отделке использованы мрамор и уникальные сорта дерева. На входе зрителей встречает статуя Мельпомены авторства скульптора Андрея Голубева, а в фойе – галерея настоящих венецианских масок.

Фото – mdmpalace.ru

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