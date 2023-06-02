«Гастроль Воланда»: новый спектакль по известному произведению М. Булгакова в реалиях современной Москвы

14 июня состоится премьерный показ спектакля «Гастроль Воланда» Театра Свободы. Главным героем постановки режиссера Ивана Титова стал Воланд и его свита, а сами похождения дьявольской команды происходят в реалиях современной Москвы.

Действие нового спектакля Театра Свободы развивается в наши дни. Главные герои — Воланд, Коровьев, Гелла, Азазелло и Кот-Бегемот — приезжают в Москву на гастроли, где с ними происходит череда событий. Почему именно этим персонажам знаменитого романа посвящена новая работа режиссера Ивана Титова?

Идея новой постановки с акцентом на самого Воланда совпала с изначальной задумкой Булгакова. Первую неизданную версию романа «Мастер и Маргарита» сам Михаил Афанасьевич посвятил взаимоотношениям человека и дьявола, вдохновившись «Фаустом» Гете. И только в последующей редакции уже фигурировали главные герои, Маргарита и Мастер.

«Основная тема моего спектакля — кризис жанра сатаны, связанный с моральным падением всего человечества. В каком мире мы живем и чем все это закончится? Мне думается, пытаться искать ответ на этот вопрос периодически должен каждый из нас», — рассуждает Иван Титов.

Премьерный показ «Гастроль Воланда» состоится 14 июня в 19:00 в Театре Ермоловой.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.